Cecotec è un brand spagnolo molto famoso e conosciuto in tutto il mondo, per la sua capacità di mettere sul piatto prodotti di buon livello a prezzi estremamente concorrenziali. Uno di questi è sicuramente la macchina da caffè Espresso, nome completo del modello Power Espresso 20 Matic, che può garantire una buonissima resa generale.

Il prodotto raggiunge una potenza massima di 850W con pressione 20 bar, ed una capacità del serbatoio posteriore di circa 1,5 litri, soluzione che amplia non di poco la possibilità di utilizzo per lungo periodo, prima di essere costretti a effettuare il refill del serbatoio stesso. Il sistema di controllo si affida interamente al sistema touch anteriore, con pulsanti fisici per la regolazione del quantitativo di caffè da versare, ma anche la scelta delle varie modalità di utilizzo e simili.

Solo con il nostro canale Telegram ufficiale potrete avere i codici sconto Amazon gratis, correte subito ad iscrivervi qui.

Macchina da caffè Espresso Cecotec: che prezzo

Una delle offerte più convenienti dell’ultimo periodo, infatti il prodotto in questione viene oggi caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo più che abbordabile, essendo acquistabile dal pubblico con un esborso finale di soli 79,90 euro, contro il valore consigliato di 96,99 euro (premete qui per acquistare).

Realizzata nel giusto mix tra metallo e plastica, la macchina da caffè presenta un design molto standardizzato, con colorazione argentata decisamente bella alla vista. I materiali utilizzati appaiono sin da subito di ottima qualità generale, sulla parte destra del prodotto è possibile inoltre trovare l’erogatore per l’acqua calda e vaporiera per la realizzazione dei vostri cappuccini preferiti. Superiormente, invece, ecco la scaldatazze, utilissima ad esempio per il posizionamento delle tazze ed avere la certezza di poterne disporre sempre con il giusto livello di calore.

La spedizione viene gestita direttamente da Amazon, con consegna in tempi molto brevi direttamente presso il vostro domicilio.