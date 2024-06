Durante il Computex di Taipei 2024 Intel ha presentato la sua nuova linea di professori dedicata alle console da gaming portatili dal nome Lunar Lake, si tratta della più recente evoluzione per il settore consumer di questa linea di processori che decide di prendere fortemente le distanze da quanto fatto da Intel in passato che non aveva raggiunto i risultati sperati, i primi risultati sembrano essere davvero interessanti, tutto ciò sicuramente merito del design chiplet ma anche delle nuove architetture che promettono grandi risultati.

Durante la fiera dedicata alla tecnologia è arrivata la conferma inerente l’architettura utilizzata per le GPU integrate in questi processori, si tratta proprio dell’annunciata Bottlemage, ovvero la seconda generazione dedicata al gaming creata proprio da Intel.

Grandi risultati

In passato con i propri processori Meteor Lake e con il lancio di MSI Claw, Intel non aveva raggiunto i risultati sperati e anzi aveva effettivamente attestato quanto AMD fosse un passo avanti grazie alle proprie APU Dedicate alla gamma Z1, tuttavia nella breve demo mostrata durante la fiera di Taipei, l’azienda ha dimostrato di aver compiuto un enorme passo in avanti nella giusta direzione, soprattutto se parliamo in termini di efficienza energetica.

All’interno di un minuto di demo viene mostrato un benchmark eseguito su Wildlife Extreme a 60 FPS, all’interno della quale vengono messi a confronto le due generazioni di processori con la più recente che mostra consumi nettamente inferiori, si parla addirittura di 10 W in meno, una prova interessante che evidenzia in maniera preliminare l’ottimo lavoro fatto da Intel e i benefici legati alla nuova architettura e al cambio di nodo.

Ovviamente il materiale sul quale basarsi è ancora poco, bisognerà attendere del tempo prima che questi nuovi processori approdino sul mercato, ciò non toglie che i primi dati sono incoraggianti e aprono a una competizione diretta tra le due aziende che può solo fare del beneficio ai consumatori.