Uno dei prezzi bassi più convincenti tra quelli attualmente disponibili su Amazon è stato applicato direttamente su una soundbar di qualità superiore al normale, stiamo parlando di un prodotto che richiede una spesa finale di soli 79 euro agli utenti, garantendosi così un risparmio più che convincente.

La prima cosa che notiamo è una potenza generale più che sufficiente, poiché trattasi di un prodotto che può raggiungere i 120W complessivi, essendo altresì perfettamente compatibile con qualsiasi televisore in commercio, ma anche personal computer o monitor in generale. Al suo interno si trovano driver molto potenti con subwoofer da 5,25 pollici, audio surround e bassi profondi regolabili.

Soundbar super economica su Amazon

Acquistare una soundbar di ottimo livello non richiede un esborso economicamente elevato, se considerate che comunque ad oggi potrete avere tra le mani un prodotto di buonissima qualità, andandolo effettivamente a pagare soli 79 euro, contro gli oltre 100 euro previsti di listino. La garanzia che vi accompagnerà sarà sempre di 2 anni, con accesso diretto in caso di difetti di fabbrica dimostrabili (e non danni accidentali). Collegatevi subito qui per l’acquisto.

La connettività posteriore del prodotto prevede un collegamento jack da 3,5mm, definito comunemente AUX, ed utilizzato dal pubblico più che altro per importare musica nella soundbar, ed utilizzarla come se fosse uno speaker altoparlante, per passare poi ad una classica USB-A, un ingresso ottico, oppure una HDMI per il collegamento ad esempio a monitor o televisori. Tra gli altri due connettori presenti annoveriamo: DC IN, in quanto non integrando una batteria deve essere sempre collegata alla presa a muro, seguita poi dalla presenza del subwoofer out, ovvero connettore che permette di collegare direttamente e fisicamente il subwoofer alla soundbar stessa. Tutto il sistema può essere controllato manualmente con il telecomando incluso in confezione.