Jeep: svelato il concept Wagoneer S Trailhawk per l'off-road elettrico

La Jeep Wagoneer S, un SUV elettrico che verrà dapprima distribuito negli Stati Uniti ma che poi giungerà fino a noi, è stato svelato pochi giorni fa dalla famosa azienda da cui ne prende il nome. Nello stesso evento la Jeep ha deliziato gli amanti del genere con un nuovo convept per il modello, il Trailhawk. Il marchio è già riconosciuto per le sue eccezionali capacità off-road, persino nell’immaginario collettivo se si parla di viaggiare su una strada sterrata si pensa a questo brand, ma con questo concept va ancora oltre. Il Wagoneer S Trailhawk è infatti un veicolo concepito per affrontare con facilità anche i percorsi più impegnativi, portando il guidatore verso nuove avventure.

Il Jeep Wagoneer S Trailhawk, rispetto alla versione standard, ha sospensioni rialzate e pneumatici all-terrain da 31,5 pollici ed è questo che lo rende ideale per il fuoristrada. Ad aggiungersi a queste specifiche, c’è poi una modalità del tutto innovativa che il modello introduce: la Rock, creata proprio per la guida off-road. Anche il design è stato leggermente ritoccato, per adattarsi ancor meglio ai terreni più difficili.

Dotazioni e particolarità di un concept Jeep innovativo

Tra le dotazioni del veicolo troviamo poi ganci di traino e un portapacchi in alluminio, elementi fondamentali per le avventure all’aperto. L’interno della Jeep Wagoneer S Trailhawk è caratterizzato da rivestimenti in eco-pelle Mantis Green ed ha alcuni inserti metallici scuri Storm. Ci sono poi più alcuni dettagli anodizzati Radical Red. Il volante è stato modificato e possiede una forma ottagonale. Il passeggero anteriore dispone di un pratico maniglione trasversale per una presa sicura durante la guida. Vi immaginate già in strada?

Le porte e il tunnel centrale della Jeep Wagoneer S Trailhawk presentano poi un sistema modulare di gestione del carico con cinghie elastiche. Queste permetteno a chi decide di acquistare la Jeep di personalizzare lo stoccaggio e l’organizzazione dell’attrezzatura. Nonostante non siano state fornite specifiche dettagliate sulla meccanica, è probabile che il concept ricalchi le caratteristiche del modello Wagoneer S di serie. Ciò significa un doppio motore da 600 CV e 837 Nm di coppia, con trazione integrale. La Jeep sarà alimentata da una batteria con una capacità di 100 kWh, offrendo un’autonomia di circa 482 km, ma considerando a natura del concept è prevedibile una riduzione.