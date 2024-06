Ritorniamo sul mondo delle automobili in particolare nella sezione dei veicoli elettrici che attualmente stanno sviluppando nuove vetture e ideologie per avere un risultato davvero ottimale da pubblicare in seguito sul mercato. Questo mondo con il tempo sta facendo molti passi in modo da evitare tutti gli sprechi e inquinamenti delle auto a combustione. Una di queste proposte c’è la fa Renault.

Per quando riguarda la grande casa automobilistica ci porta a tavola una fantastica macchina in versione elettrica.

Renault, quali novità?

Sono arrivate finalmente delle novità sulla nuova Renault Twingo elettrica che farà la sua entrata in mercato nel 2026 ad una modica cifra di partenza di 20 mila euro. La casa produttrice francese però era alla presa in una discussione con Volkswagen per attuare un eventuale collaborazione per poter realizzare auto elettriche low cost. In modo da condividere i relativi costi. Discussione che a quanto pare si sia interrotta. Dopo questo piccolo ostacolo Renault non si è arresa, dicendo che sarebbe andata avanti.

Infatti la nuova vettura elettrica di Renault sarà prodotta di seguito in Europa disponendo finalmente di una collaborazione con un’azienda di ingegneria cinese. Il quale nome si cela ancora nel buio. Fornendo maggiori dettagli si sa che il progetto stilistico e di ingegneria verrà in seguito svolto in Francia mentre la sua produzione troverà spazio direttamente in Europa.

Inoltre Renault ha aggiunto che la sua scelta di un partner cinese per l’auto elettrica Twingo non ha nulla a che fare con le discussioni generate con Volkswagen. Anche se non è stato possibile specificare dove dovrebbe avvenire la produzione. Si pensa però che l’auto elettrica in questione sarà prodotta a Novo Mesto in Slovenia, punto di nascita della Twingo.

Adesso non resta che aspettare ulteriori informazioni da parte di Renault per avere magari delle carte più complete su questo nuovo veicolo elettrico.