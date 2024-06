In questi ultimi anni i modelli di smartphone pieghevoli stanno avendo grande successo soprattutto quelli di casa Samsung che adesso detiene il titolo come aziende che ha venduto il maggior numero di questi smartphone. Secondo alcune fonti i foldable costituiscono l’ 1,5% delle spedizioni complessive di smartphone e entro il 2028 arriveranno a 4,8%.

Tra gli smartphone più venduti oltre a Samsung troviamo Huawei che arriva a 17,8 milioni di modelli venduti nel 2024; tra quelli più spediti troviamo Mate X5 e Pocket 2, ma a fine anno dovrebbero arrivare dei nuovi modelli. Oggi si trova a quota 30,8%, ma il suo numero è destinato a crescere dato che le sue vendite stanno aumentando superando addirittura Samsung. Tra gli altri marchi che contribuiscono ad aumentare la possibilità di scelta degli smartphone troviamo Xiaomi, Oppo, Motorola, Vivo e Nubia.

Smartphone pieghevoli, ecco altri marchi famosi

Altri marchi che vantano ampie vendite pur non superando quelle di Samsung e Huawei sono Xiaomi, Oppo e Vivo che possiedono un market share di 2,8% ciascuna. Motorola invece con i suoi razr 40 e 40 Ultra hanno contribuito alla crescita e alla fama di questo marchio portando la società a quota 6,2%. Nubia invece non si trova ancora tra i marchi più famosi ma la sua attività sta crescendo soprattutto dopo la sua scelta di voler affidare la realizzazione dei componenti dalle aziende cinesi. Con pochi costi di produzione anche i costi di vendita sono bassi, infatti il Nubia Flip costa 600 euro ma per le sue qualità risulta essere molto fondato. La società invece che non ha pubblicato nessun tipo di smartphone pieghevole è Apple che ha deciso di non entrare in questo campo in quanto servono ulteriori test per verificare l’ affidabilità dei suoi modelli.

Il mercato degli smartphone pieghevoli sta andando molto forte in questi ultimi anni dimostrando che bisogna creare sempre dei nuovi modelli che abbiano quelle caratteristiche che gli utenti si aspettano pur rimanendo molto affidabili.