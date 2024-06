Il successore di Redmi 12 è diventato Redmi 13 che ha delle novità in più rispetto al precedente pur avendo in comune alcune caratteristiche. Per adesso abbiamo solo la versione 4G per il 5G bisognerà aspettare ancora un po’, ma comunque possiamo accontentarci di questo modello che possiede delle rivisitazioni che hanno portato al miglioramento delle specifiche tecniche del dispositivo.

La prima novità riguarda il display che ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, oltre a questo abbiamo una fotocamera posteriore da 108 MP in modo da ampliare la risoluzioni delle immagini rendendole più simili alla realtà. Per quanto riguarda il SoC abbiamo il passaggio da Helio G88 a Helio G91 Ultra modello che non era mai stati presentato prima d’ ora. Grazie a queste novità il nuovo Redmi 13 potrà competere con gli altri grandi marchi produttori di smartphone.

Redmi 13, specifiche tecniche ed altre novità

Per quanto riguarda la sua struttura interna abbiamo una CPU octa core da 2 GHz di frequenza massima insieme alla Cortex-A75 e Cortex-A55 oltre alla GPU Mali-G52 MC2, RAM LPDDR4x e archiviazione eMMC 5.1. Il sistema operativo è Xiaomi HyperOS con base Android 14, lo schermo è LCD IPS da 6,79 pollici con risoluzione Full HD+, le memorie sono da 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Le fotocamere sono da 108 MP e 2 MP quelle posteriori e quella anteriore da 13 MP; una batteria da 5.030 mAh con ricarica rapida a 33 W. Il dispositivo verrà venduto in Portogallo a 199,99 euro per la versione 6+128 GB e 229,99 euro per la versione da 8+256 GB; per il momento non è stato ancora specificato se verrà venduto anche in Italia.

Come hanno dimostrato i modelli precedenti, il prezzo di questi dispositivi è molto basso per cui se all’ inizio sembra essere molto alto successivamente il suo prezzo sarà destinato a scendere molto rapidamente rimanendo così nella fascia medio-bassa dei prezzi.