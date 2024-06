Rilancio della Lancia Delta: il modello sarà solo elettrico

Il CEO di Lancia, Luca Napolitano, ha delineato una visione chiara e ambiziosa per il futuro del marchio in una recente intervista. Il piano è ben costruito e prevede il ritorno dell’amata Lancia Delta nel prossimo 2028. Questa volta ci sarà però una grossa differenza e cioè che l’auto sarà solo in una versione completamente elettrica.

Nel gennaio di tre anni fa, Napolitano incontrò Carlos Tavares, CEO di Stellantis, che gli affidò il compito di rilanciare il marchio Lancia. Nove mesi dopo, insieme all’aiuto del suo team, presentò una strategia che includeva il debutto di tre nuovi modelli, uno ogni due anni dal 2024 in poi, e l’apertura di 70 nuovi concessionari fuori dal nostro Paese.

La rinascita della Lancia con la nuova Ypsilon e la prossima Delta

La Lancia pare stia rinascendo come una fenice e già si è alzata dalle proprie ceneri grazie alla presentazione della nuova Ypsilon 2024 a febbraio. Dopo questo modello l’azienda ha anche lanciato la versione Ypsilon HF. Ben presto sembra che introdurrà altre vetture, la Gamma e la Delta, anch’esse nelle versioni Alta Fedeltà. La nuova Gamma è già pronta, anche se arriverà tra le nostre mani tra due anni, ed ha ricevuto complimenti e approvazione per il suo design futuristico. Questo modello, anch’esso solo elettrico, sarà costruito sulla piattaforma Stla Medium. La produzione della Ypsilon avviene in Spagna, ma design, sviluppo e ingegneria saranno ancora Made in Italy. La nuova Gamma sarà invece costruita a Melfi.

La Lancia Delta, prevista per il 2028, è forse il modello più atteso. I designer stanno lavorando per creare un’auto che richiamerà sì gli elementi stilistici della versione originale ma avrà sicuramente un’impronta diversa, che va verso il futuro. Il CEO ha confermato che la Delta sarà solo elettrica, mostrando come l’azienda abbia chiare le idee per essere pronta entro il 2035. Ogni nuovo modello Lancia avrà una versione sportiva e tornerà anche la trazione integrale. La casa automobilistica farà il suo ritorno nelle gare già dal prossimo anno nel campionato Rally 4, dedicato ai giovani piloti. Il futuro della società appare luminoso ed ecologico, dovremmo solo vedere se la strategia intrapresa avrà o meno successo.