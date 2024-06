Le indiscrezioni riguardanti lo Snapdragon 8 Gen 4 si stanno intensificando ogni giorno che passa. Il System-on-Chip di nuova generazione sviluppato da Qualcomm arriverà ufficialmente sul mercato verso la fine dell’anno ma possiamo scoprirne già alcuni segreti.

Il chipset sarà impiegato per garantire le performance dei flagship di nuova generazione, per questo motivo ci aspettiamo soluzioni innovative. Stando a quanto rivelato dal noto leaker Digital Chat Station, Qualcomm ha lavorato proprio per ottenere maggiori prestazioni attraverso accorgimenti hardware.

In particolare, il chipmaker ha rivoluzionato la GPU del SoC introducendo una nuova architettura. Il leaker ha svelato che la soluzione inedita prende il nome di “Slice GPU architecture” che si basa su una differente gestione della cache e della compressione della memoria.

Qualcomm ha rivisto completamente il sistema GPU sul SoC Snapdragon 8 Gen 4 per migliorare l’efficienza e le prestazioni del chipset

Il funzionamento della nuova GPU è legato a più unità fisiche indipendenti che vengono chiamate “slices”. Attraverso questa configurazione scelta da Qualcomm, ogni slice è caratterizzata da una propria pipeline, cache e memoria e funzionerà in maniera indipendente.

L’architettura innovativa che chipmaker americano si rifà ad un brevetto depositato dal brand nel 2022 con il nome “Dynamic Wave Pairing”. Attraverso questa soluzione, la GPU potrà gestire il carico di lavoro in maniera più efficiente, diversificando l’assegnazione dei tesk e scegliendo l’unità più adatta a svolgere un determinato compito. L’obiettivo è quello di evitare di sovraccaricare il sistema, disperdendo risorse e facendo funzionare le varie componenti nel modo ottimale.

Oltre alla GPU rivoluzionata, Qualcomm ha lavorato molto anche sull’ottimizzazione della CPU. I core di nuova generazione sono stati modificati per raggiungere una velocità di clock di 4,2 GHz. Si tratta di una frequenza operativa leggermente più alta rispetto a quanto precedentemente preventivato, con un incremento delle performance interessante.

In attesa dei primi benchmark ufficiali, le unità di test hanno totalizzato su Geekbench punteggi molto interessati. Il test in single core ha superato i 3.000 punti mentre quello in multi core i 10.000 punti.