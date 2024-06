Nel mese di aprile, YouTube ha lanciato un test della sua nuova interfaccia desktop, ma i feedback degli utenti non sono stati esattamente positivi. Numerosi utenti hanno espresso dubbi riguardo alla disposizione dei nuovi elementi, spingendo la società a riconsiderare il suo approccio.

La nuova interfaccia di YouTube Premium non convince

Recentemente, gli abbonati Premium hanno avuto la possibilità di riattivare la nuova interfaccia, che promette di essere un’ottimizzazione della versione precedente. L’obiettivo principale di questa iniziativa è migliorare l’esperienza di ricerca dei contenuti, semplificando la scoperta di materiale correlato e facilitando l’interazione attraverso i commenti. Tuttavia, questa versione sarà disponibile solo fino al 1° luglio, durante il quale YouTube raccoglierà ulteriori feedback prima del rilascio definitivo.

Coloro che hanno già sperimentato la nuova interfaccia hanno sollevato diverse perplessità, soprattutto riguardo alla nuova disposizione degli elementi. In particolare, la posizione spostata a destra del titolo e della descrizione del video non ha convinto molti utenti, specialmente coloro che utilizzano schermi di dimensioni ridotte. Questo nuovo layout potrebbe, infatti, causare problemi di visualizzazione su schermi più piccoli.

Una volta abilitata l’interfaccia, agli utenti sarà offerta l’opportunità di fornire il proprio feedback. Sarà presente un pulsante denominato “Feedback“, che conterrà 9 domande specifiche sul nuovo progetto di YouTube. Questo test, come già annunciato in precedenza, proseguirà fino al 1° luglio e sostituirà il precedente test “Jump ahead“, che era in corso fino al 1° giugno. Inoltre, continua il test sulle domande generate dall’IA.

La considerazione dei feedback degli utenti per l’azienda

YouTube sta lavorando attivamente per rispondere alle esigenze e alle preferenze degli utenti, prendendo in considerazione i loro feedback per migliorare l’esperienza complessiva sulla piattaforma. Questo dimostra una presa di coscienza aziendale molto valida, che tiene conto dell’utenza e della sua gratificazione nell’uso della piattaforma.