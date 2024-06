Oppo A38 è lo smartphone che gli utenti devono necessariamente acquistare nel momento in cui sono interessati ad un prodotto relativamente economico, per il quale non sono disposti a fare follie, ed allo stesso tempo non vogliono godere della connettività 5G (essendo il suddetto solo 4G).

Per il resto parliamo di uno smartphone con display da 6,56 pollici di diagonale, un LCD con risoluzione HD+ ed un refresh rate che può raggiungere anche i 90Hz, accoppiato con una configurazione di base che prevede 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (entrambe sono espandibili, la prima virtualmente di 4GB, la seconda fisicamente con microSD fino a 1TB).

Oppo A38: un risparmio fuori di testa

Oppo A38 nasce con un prezzo di vendita non particolarmente elevato, di base il prodotto sarebbe in commercio a circa 219 euro, ma proprio per assecondare le tante richieste della community, la spesa da sostenere è stata ridotta del 41%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 129 euro. Lo smartphone viene distribuito con garanzia della durata di 24 mesi, ed è anche completamente no brand. Per l’acquisto collegatevi subito qui.

Le dimensioni rientrano alla perfezione negli standard a cui siamo stati solitamente abituati nell’ultimo periodo, raggiungendo 163,74 x 75,03 x 8,16 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 190 grammi complessivi. La connettività è sufficientemente fornita, essendo composta da WiFi 802.11 ac single-band, passando poi per bluetooth 5.3, ma anche GPS e USB type-C 2.0 (se proprio è assente il chip NFC, non sarà possibile effettuare pagamenti mobili). La batteria, da 5000mAh, risulta essere più che sufficiente per utilizzare il prodotto per lungo periodo, prima di dover necessariamente ricorrere alla presa a muro per effettuare la ricarica dello stesso.