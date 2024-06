I prezzi delle memorie esterne, meglio conosciute al pubblico con il nome microSD, sono effettivamente molto più bassi di qualche anno fa, forse anche a causa della presenza sul mercato di smartphone con memorie interne più grandi e capienti, in termini di capacità generale. Tra i migliori produttori in circolazione troviamo senza dubbio SanDisk, che con la sua serie SanDisk Extreme, è stato in grado di innalzare notevolmente il livello qualitativo, mantenendo le cifre sempre ai minimi.

Oggi su Amazon può essere acquistata la SanDisk Extreme da 128GB, una microSD che presenta il classico design che contraddistingue la serie, con la doppia colorazione rosso/oro, e tutte le caratteristiche tecniche di base: velocità di trasferimento fino ad un massimo di 190MB/s, con prestazione assimilabili a A2, UHS-I, Class10 ed anche U30 e V30.

Tutte le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis in esclusiva, li trovate solo sul nostro canale Telegram ufficiale, disponibile qui.

SanDisk: la microSD Extreme è a basso prezzo

Il prezzo di vendita è davvero concorrenziale, partendo dall’assunto che di base sarebbe disponibile ad un listino di 47,75 euro. Ciò ci permette di apprezzare maggiormente lo sforzo economico compiuto da Amazon, capace di ridurre la spesa che gli utenti devono sostenere fino a soli 21,24 euro, con uno sconto del 56% disponibile per tutti. Se volete procedere all’acquisto, dovete collegarvi subito qui.

Il prodotto, come era lecito immaginare, è compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, basta che sia presente uno slot microSD per poterla facilmente utilizzare, a patto che venga formattata correttamente una volta inserita. Le classi di velocità di appartenenza le permettono di registrare senza problemi in 4K, anche con 60fps, senza mostrare segni di cedimento o tentennamenti particolari. Per tutti i dettagli in merito al dispositivo in promozione su Amazon, vi raccomandiamo di collegarvi direttamente al link inserito poco sopra.