Perché non lo sapesse Windows 11 supporta in maniera completa e definitiva lo standard USB 4, al punto che Microsoft ha finalmente deciso di pubblicare il documento di supporto dedicato al protocollo medesimo, si tratta di una novità piuttosto curiosa dal momento che l’arrivo di questo nuovo standard è passato talmente in sordina che nessuno sa esattamente quando il supporto sia stato implementato all’interno di Windows 11, ciò non toglie che ora la documentazione è presente e si trova all’interno dell’articolo dedicato alle porte type c, ricordiamo infatti che la versione del protocollo è indipendente dal tipo di porta che viene utilizzata, di conseguenza un qualsiasi tipo di porta USB supporta in maniera indipendente i vari protocolli presenti, ovviamente per poter sfruttare appieno le potenzialità del protocollo più avanzato tutti i supporti devono supportare il protocollo desiderato altrimenti la velocità verrà in automatico adattata a quella del supporto più lento.

Ciò non toglie che in caso di supporti basati su protocolli diversi sia possibile anche visualizzare un messaggio di errore, il quale è più probabile se il vostro pc non supporta lo standard adeguato.

La nota di supporto

Microsoft ha pubblicato alcuni consigli nel caso si voglia usare una porta USB 4 ma si abbiano alcuni problemi a farlo, ecco ciò che è presente nella nota di rilascio: