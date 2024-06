Uno sconto di tutto rispetto vi attende questi giorni direttamente su Amazon, nel momento in cui foste effettivamente interessati all’acquisto di una smart TV LG di ottima qualità generale, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista che vuole far la differenza nel mercato di riferimento, proponendosi come valida alternativa ai mostri sacri del settore.

Il modello in questione presenta codice OLED55G36LA, si tratta a tutti gli effetti di una smart TV della serie G3, lanciata sul mercato nel corso del 2023. Presenta design One Wall, con cornici davvero sottilissime e pensata più che altro per essere appesa direttamente alla parete, non presentando una base di appoggio come gli altri modelli di casa LG. Sotto il cofano trova posto il processore alpha9 gen6, con brightness booster max, per una luminosità superiore al normale, e pieno supporto a Dolby Vision.

LG: la smart TV da 55 pollici è super economica

Il prezzo di vendita di questa smart TV con tecnologia OLED è davvero più che unico, se considerate appunto che il suo valore mediano, per quanto riguarda la vendita su Amazon, è sempre stato di 1529 euro, e solamente in questi giorni l’azienda americana ha deciso di ridurre la spesa da sostenere fino a raggiungere 1299,99 euro. L’acquisto è disponibile qui.

La tecnologia all’interno di questo prodotto non manca assolutamente, la connessione alla rete può avvenire sia tramite WiFi 6, che proprio via ethernet (essendo presente una porta dedicata). L’attenzione al mondo gaming viene posta ai massimi livelli, data la presenza di ben quattro porte HDMI 2.1, che possono raggiungere una velocità di trasferimento fino a 48GBps, ma soprattutto il VRR, cosiddetto variable refresh rate, utilissimo per regolare il refresh in relazione al contenuto effettivamente trasmesso.