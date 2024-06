A quanto pare negli ultimi tempi nel mondo della telefonia italiana c’è del subbuglio, sembrerebbe infatti che i vari operatori abbiano innalzato l’asticella della loro competitività proponendo offerte di vario genere e migliorando le loro infrastrutture di rete, molti operatori infatti stanno sposando la connettività di quinta generazione mentre altri stanno abbassando sensibilmente i prezzi per riuscire ad attrarre quanti più clienti possibile.

Tra questi operatori figura veri mobile, l’operatore vestito di verde ovviamente come tutti gli altri punta ad una fetta importante del mercato impegnandosi a offrire promozioni decisamente di livello e con costi costi altrettanto competitivi, le parole d’ordine sono giga, minuti ed SMS.

Ecco dunque che per dare una spinta al proprio mercato ha deciso di puntare sui suoi ex clienti invitandoli a tornare a sé con un’offerta specifica per loro che offre delle caratteristiche davvero convenienti, vediamo insieme di cosa si tratta.

Costo accattivante

In questi giorni alcuni ex clienti dell’operatore a tinte verdi stanno ricevendo un messaggio che li invita a fare un passo indietro per godere di una promozione specifica per loro, quest’ultima offre ben 200 GB di traffico dati in connettività 4G, con una velocità massima di upload e download di 30 Mb per secondo, ai quali vengono abbinati anche gli SMS illimitati e minuti limitati verso tutti, il tutto alla modica cifra di soli 5,99 € al mese.

Insomma l’operatore verde non vuole proprio risparmiarsi e anzi vuole massimizzare i profitti, sul suo sito Internet sono presenti poi anche altre promozioni dal costo davvero conveniente, basti pensare alla promo Very 150 che garantisce 150 GB di traffico dati a soli 4,99 € al mese.

Se siete interessati dunque non esitate se siete ex clienti di quest’operatore sicuramente la nuova promo messa a disposizione e una valida alternativa a tantissime offerte soprattutto considerando l’elevato quantitativo di giga messo a disposizione dell’utente.