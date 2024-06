JBL Tune 500 sono cuffie over-the-ear, comunemente definite anche a padiglione, dal prezzo estremamente competitivo, se considerate che al giorno d’oggi possono essere facilmente vostre con un esborso finale di soli 15 euro, godendo comunque di prestazioni più che adeguate.

Un prezzo davvero competitivo, considerando la tipologia di prodotto, che viene a sua volta impreziosito prima di tutto dalla piena compatibilità dello stesso con qualsiasi dispositivo in circolazione (sia esso con sistema operativo android o iOS, o anche computer, notebook e simili), proprio perché non si tratta di un paio di cuffie wireless/bluetooth, ma solamente via cavo, o meglio definite cablate. Il collegamento avverrà quindi esclusivamente tramite il jack da 3,5mm che dovrà essere a sua volta inserito nel prodotto dal quale ricevere la trasmissione musicale.

JBL: le cuffie Tune 500 sono molto economiche

Offertissima attiva proprio in questi giorni su Amazon vi lascerà davvero a bocca aperta, in quanto avete l’occasione di acquistare le JBL Tune 500 con un risparmio mai visto prima d’ora. Il listino del prodotto in questione sarebbe di 29,99 euro, una cifra che già di suo sarebbe molto bassa, ma che lo è resa ancora di più con la presenza dello sconto del 47% applicato automaticamente da Amazon; in questo modo l’utente arriverà a spendere solamente 15,99 euro per il suo acquisto finale. Premete qui per acquistarlo su Amazon.

Come vi abbiamo anticipato, essendo cuffie da utilizzare solo ed esclusivamente cablate, non presentano una batteria interna, come tali possono essere sfruttate praticamente all’infinito, senza essere minimamente costretti a ricorrere ad una presa a muro per la ricarica. Il design leggero facilita sicuramente il trasporto ovunque si desideri, mentre il loro essere pieghevoli rappresenta un plus da non sottovalutare, nel caso in cui si fosse interessati ad un prodotto da poter usare facilmente in mobilità.