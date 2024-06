Samsung è di nuovo sotto i riflettori dopo una rivelazione accidentale del Galaxy Watch FE avvenuta nelle scorse settimane. Una divisione dell’azienda ha iniziato a distribuire lo smartwatch gratuitamente prima ancora che fosse ufficialmente in vendita.

A tal proposito, GizmoChina ha dichiarato che Samsung Belgio ha lanciato una promozione che permette di ottenere gratis un Galaxy Watch FE. È possibile accedere alla promo acquistando uno smartphone S24, un S24+ o un S24Ultra. C’è una sola condizione: l’acquisto deve essere effettuato con un abbonamento telefonico gestito dai provider Orange e VOO. L’offerta è valida fino al 30 giugno e sembra essere decisamente vantaggiosa. C’è però un dettaglio da non trascurare. Samsung non ha ancora ufficialmente lanciato il Galaxy Watch FE, e probabilmente non lo farà prima della fine del mese.

Samsung Galaxy Watch FE: cosa succede?

In realtà, lo smartwatch dovrebbe essere uno degli articoli di punta dell’evento Unpacked del 10 luglio. Durante il quale il gigante coreano prevede di svelare anche il Samsung Galaxy Z Fold 6 e il ZFlip6, insieme al nuovo Ring, ai Watch di settima generazione e, naturalmente, al modello FE. Quest’ultimo è previsto come una versione budget della linea di smartwatch dell’azienda, ma fino ad ora le informazioni disponibili sono state scarse. L’inizio della promozione da parte della divisione belga suggerisce due possibilità: o la società sudcoreana anticiperà il lancio del Galaxy Watch FE nei prossimi giorni, o Samsung Belgio ha commesso un notevole errore.

Inoltre, la pagina web del sito di Samsung Belgio ha pubblicato la prima immagine ufficiale del Galaxy Watch FE. Questa immagine sembra confermare che lo smartwatch sarà sostanzialmente un rebranding del Galaxy Watch 4, caratterizzato da un design circolare, uno schermo AMOLED e una ghiera rotante. Ovviamente, il punto forte del dispositivo sarà il prezzo, che dovrebbe essere significativamente inferiore rispetto ai modelli di punta delle linee Galaxy Watch 6 e 7.

Suddetta situazione solleva domande sull’organizzazione interna e sulla comunicazione tra le diverse divisioni di Samsung. Se da un lato l’errore ha creato un’anticipazione non pianificata, dall’altro ha dato un assaggio delle strategie di mercato e delle novità imminenti del marchio. Resta da vedere se Samsung riuscirà a sfruttare questo “errore” come una strategia di marketing non convenzionale o se sarà costretta a correggere il tiro per mantenere l’integrità del suo piano di lancio.