Sei stanco del tuo vecchio smartphone ma non vuoi andare incontro a una spesa esorbitante per acquistare un dispositivo 5G? Passa a WindTre e attiva la nuova WindTre Pack 5G Reload exChange Easy Pay così da poter ricevere gratuitamente uno smartphone 5G e ottenere tanti Giga per la navigazione, minuti ed SMS verso tutti a un prezzo a dir poco irrisorio.

Scopri come ottenere l’offerta WindTre con Xiaomi incluso nel prezzo

A differenza delle offerte operator attack, la nuova WindTre Pack 5G Reload exChange è rivolta a tutti i nuovi clienti del gestore. Dunque, che tu voglia mantenere invariato il tuo numero o attivare una nuova linea, in ogni caso potrai ricevere uno smartphone gratis e usufruire di tutti i servizi offerti dal gestore.

Attivando l’offerta sarà richiesta una spesa di rinnovo di soli 9,99 euro al mese per poter ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Portando il tuo smartphone in negozio potrai ricevere una valutazione massima di 800,00 euro che sarà addebitata sul tuo conto entro 8 giorni dal momento dell’attivazione dell’offerta. Durante l’acquisto, inoltre, potrai ricevere uno Xiaomi Redmi 13C gratis, senza dover sostenere alcuna spesa aggiuntiva.

L’offerta prevede una spesa di rinnovo mensile che potrà essere saldata soltanto tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Grazie al servizio Easy Pay, infatti, il gestore procederà con l’addebito automatico della spesa prevista così da non dover procedere mensilmente con la ricarica della SIM.

Attualmente il listino offerte WindTre include in totale quattro opzioni con smartphone incluso nel prezzo. Ogni tariffa prevede una quantità abbondante di Giga e un dispositivo differente ma sarà possibile anche consultare il listino e decidere di abbinare smartphone differenti. In quest’ultimo caso, il costo potrebbe però subire delle modifiche.