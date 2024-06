A cavallo tra l’estate e l’autunno di quest’anno Apple presenterà la nuova generazione di iPhone che arriverà così alla sedicesima, quella che dovrebbe portare numerose innovazioni dal punti di vista sia software che hardware come l’Intelligenza Artificiale, cornici sottilissime e un processore davvero potente.

A darci qualche anticipazione su quello che vedremo sono però alcune aziende di terze parti, nel dettaglio quelle che si occupano della produzione di cover compatibili e riconosciute appunto per iPhone, in rete sono infatti trapelate le immagini che mostrano le cover per il prossimo iPhone 16 Pro dalle quali possiamo estrapolare qualche dettaglio in più.

Modulo fotocamere più grande

Non sono disponibili confronti diretti con le cover dei predecessori, però già ad occhio è possibile evincere la differenza dimensionale tra i modelli, con il modulo fotocamera che occupa una buona fetta della faccia posteriore del device, al punto da dover ridurre le dimensioni di modulo MagSafe per accomodare le fotocamere.

Come se non bastasse, si può notare sul lato destro della cover, la presenza di un foro che farà da apertura di accesso ad un tasto a sfioramento capacitivo per esercitare una funzione specifica non meglio descritta, probabilmente dedicata a scattare le foto e far partire la registrazione video.

Cosa potrebbe arrivare

Non rimane dunque che attendere la presentazione che probabilità sarà come ogni anno a Settembre, di seguito un recap delle possibili novità in arrivo: