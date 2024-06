La realtà aumentata sta continuando imperterrita nel suo sviluppo andando a raggiungere traguardi fantastici attraverso le più nuove tecnologie conosciute. Essa si è sviluppata anche attraverso i visori che ad oggi sono di un livello assurdo attraverso dettagli molto arricchiti per non far mancare niente all’acquirente. Un visore che dovrebbe arrivare sul mercato si chiama Meta Quest 3s.

Un pezzo grosso che fa la sua comparsa sul mercato, il quale sarà sicuramente arricchito da moltissime novità da mostrarci.

Meta Quest 3s, tutta qualità?

Potrà esserci un nuovo visore in previsione di uscita della grande azienda di realtà aumentata, il quale sarà un visore low cost. Il nome di questa nuova chicca del mondo della tecnologia si fa presente sul sito Meta. In precisione all’interno della lista dei dispositivi supportati da alcune app ufficiali vicino a Quest 3, Quest Pro e Quest 2. Dove successivamente esso ha subito una cancellazione dal sito. Si sta parlando di Meta Quest 3s.

Anche se non uscito ufficialmente è sottoposto a diverse indiscrezioni. Esso dovrebbe rappresentare una delle versioni più economiche di Quest 3, il quale ha fatto il suo ingresso sul mercato lo scorso ottobre. Il Meta Quest 3s dovrebbe avere in comune il chip ovvero uno Snapdragon XR2 Gen 2 e anche la doppia fotocamera RGB passthrough da 4 MP.

Invece dal vecchio Quest 2, il nuovo visore potrebbe prendere la risoluzione dello schermo, il sistema di lenti Fresnel che vanno a sostituire le lenti a forma di pancake del Quest 3 e l’aggiustamento dell’IPD avente 3 punti di regolazione disponibili.

Quindi possiamo capire da queste notizie che Meta Quest 3s sarà un insieme delle caratteristiche offerte dal 3 e 2. Le quali combinate insieme sono pronte a fornire efficienza e qualità al servizio offerto e all’utilizzo di qualsiasi applicazione o gioco che si ha intenzione di giocare o guardare. Portando così uno step di qualità molto importante per la tecnologia.