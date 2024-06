Apple si sta preparando a svelare tantissimi novità al Worldwide Developers Conference (WWDC), la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori. Dal 10 al 14 giugno, l’azienda di Cupertino mostrerà al mondo nuove le nuove feature per tutti i propri device, dagli iPhone ai Mac senza dimenticare gli iPad.

Sebbene l’azienda mantenga un certo riserbo, le indiscrezioni si stanno moltiplicando. In particolare, sembrerebbe che Apple voglia rivoluzionare le possibilità software dei prodotti con particolare attenzione ad iOS 18

Stando a quanto rivelato dal team di Apple Insider, il sistema operativo degli iPhone 16 e di tutti i device supportati, sarà caratterizzato dalla forte presenza dell’Intelligenza Artificiale. Quasi tutte le funzionalità di iOS 18 saranno supportate dall’IA con notevoli vantaggi per gli utenti.

L’Intelligenza Artificiale diventerà fondamentale su iOS 18, Apple ha rivoluzionato il sistema operativo degli iPhone per diventare sempre più funzionale

In particolare, a subire i cambiamenti maggiori sarà Siri che diventerà ancora più funzionale grazie ad un miglioramento del linguaggio. Comunicare con l’assistente virtuale sarà sempre più naturale e meno meccanico.

Apple ha addestrato Siri per elaborare richieste sempre più complicate, puntando volutamente su risposte vaghe da parte degli utenti. In questo modo, l’assistente virtuale non si atterrà solamente al significato letterale delle richieste espresse dagli utenti ma analizzerà il contesto, fornendo risposte più ampie. Grazie a questa evoluzione, non sarà più necessario essere specifici nelle richieste volte a Siri ma si potrà essere più generici e l’IA elaborerà la richiesta e fornirà il giusto comando.

Tuttavia, le novità di iOS 18 riguarderanno anche altre componenti del sistema operativo, integrandolo maggiormente con Siri. In particolare, Apple si è concentrata sul comparto fotografico e i comandi vocali potranno essere utilizzati per scattare foto, avviare un timer o passare da foto a video e viceversa.

Dopo aver scattato una foto, sarà possibile elaborarla in maniera automatica attraverso una serie di suggerimenti offerti direttamente in app. Sarà possibile modificare le foto rimuovendo oggetti, usare l’IA generativa per inserire elementi o effettuare ricerche partendo da una sezione di immagine.

L’Intelligenza Artificiale verrà utilizzata anche nel client email per gestire i messaggi, riconoscere lo spam o creare risposte intelligenti in base al contesto. Le novità riguarderanno anche l’esplorazione web con Safari per migliorare la gestione del browser. Non resta che attendere il keynote al WWDC per scoprire le tantissime novità sviluppate da Apple per il proprio sistema operativo.