Nel corso di queste settimane sono stati presentati i nuovi Ryzen intelligenti che andranno ad inserirsi in un nuovo gruppo di CPU quello dei processori con intelligenza artificiale. Inoltre sono stati presentati anche i nuovi Ryzen 9000 da gaming che porteranno grandi cambiamenti a livello di prestazioni per nuovi giochi sempre più veloci e complessi. Questa gamma di processori sarà accompagnata da alcuni chipset Serie 800 tra cui X870 e X870E, quest’ ultimo offre fino a 44 linee PCIe Gen5.

Per i PC dotati di intelligenza artificiale integrata i nuovi processori saranno facilmente riconoscibili dato che avranno il nome di Ryzen AI 300 Series offrendo grandi possibilità per essere utilizzato insieme a Copilot+. I requisiti minimi da rispettare per i PC con AI sono 16 GB di RAM, NPU con prestazioni 40+ TOPS e 256 GB di SSD. I PC si stanno avventurando verso la strada dell’ intelligenza artificiale in modo da semplificare il lavoro degli uomini anche aiutare a compiere quelle azioni che richiederebbero troppo tempo.

Ryzen, nuovi PC dotati di intelligenza artificiale

I nuovi Ryzen sono basati sull’ architettura Zen5 offrendo fino a 12 Core ad alte prestazioni insieme ad una grafica integrata AMD Radeon Serie 800. I processori AI saranno AMD Ryzen AI 9 HX 370 con 12C/24T fino a 5.1 GHz insieme alla Radeon 890 15 con potenza di 54W e AMD Ryzen AI 9 365 10C/20T fino a 5.0 GHz di frequenza con Radeon 800 15 e 54 W di potenza. Tutte e due le SKU sono dotate della nuova architettura XDNA 2 in modo da poter garantire un’ esperienza ottimale con il suo concept di AI PC. Questi nuovi processori saranno utilizzati da moltissimi marchi come Asus, HP, Lenovo e MSI cosicché si possa finalmente dare il via alla nuova era dei computer basati sull’ intelligenza artificiale.

I processori di ultima generazione sono fondamentali per il futuro dell’ intelligenza artificiale dato che potrà essere utilizzata all’ interno dei PC con elevate prestazioni.