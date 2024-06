AI, nuovo processo che porterà il pensiero su un altro livello

L’sta facendo dei grandi passi avanti nel mondo della tecnologia ed infatti ultimamente un gruppo di scienziati cinesi ha creato unche consente all’ intelligenza artificiale di. Questo metodo consentirebbe di rendere ancora più simile all’ uomo l’ AI in modo da poter sfruttare al massimo tutte le sue capacità senza essere fermati dalla

Gli scienziati si sono accorti che, mentre addestravano il modello AI, c’erano ancora delle parti del cervello che non conoscevano per cui questo li ha aiutati a comprendere meglio il funzionamento della nostra mente. Grazie a questa scoperta si possono fare degli studi più approfonditi sul tema facendosi aiutare dall’ intelligenza artificiale dato che al fine di questo addestramento sarà in grado di pensare come l’ uomo. Le tecniche che sono state utilizzate per realizzare questo progetto sono diverse metodologie derivanti da diversi studi che hanno portato gli scienziati a creare un ragionamento unico per addestrare l’ AI.

AI, nuove tecniche per pensare come l’ uomo

Fino ad oggi i modelli linguistici basati sull’ intelligenza artificiale utilizzavano un principio basato sulla predizione contestuale delle parole che poteva essere molto d’ aiuto per comprendere il pensiero umano ma non bastava. Il nuovo principio su cui si basano i ricercatori include la predizione della prossima frase che aiuta a comprendere il processo di elaborazione mentale. Questo perché l’ uomo non si limita a prevedere la parola successiva ma integra anche delle informazioni a di alto livello sulla comprensione del linguaggio umano. Su questo principio sono stati sviluppati numerosi test che hanno portato a delle soluzioni molto entusiasmanti; i nuovi modelli AI addestrati con questo metodo hanno dimostrato di saper interpretare meglio il testo ed a replicare in maniera quasi ottimale il pensiero umano.

Con queste nuove scoperte in merito al ragionamento degli esseri umani l’ intelligenza artificiale potrà presto diventare veramente simile all’ uomo svolgendo spesso anche delle attività che l’ uomo potrebbe fare ma con molto fatica.