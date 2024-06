WindTre, in questi giorni, ha annunciato la proroga della promo Limited Edition sull’offerta Super Internet Casa 5G in tecnologia FWA Outdoor su rete 5G. Quest’ultima, inizialmente era prevista fino al 31 Maggio 2024. Ora però sarà estesa fino al 30 Giugno 2024, salvo ulteriori cambiamenti. E’ disponibile solo in alcuni comuni selezionati, dove è possibile ottenere il costo di attivazione azzerato e un canone mensile scontato.

La promozione è rivolta ai nuovi clienti di rete fissa senza copertura FTTC o Fibra FTTH e a coloro che sono coperti da FTTC, ma con prestazioni inferiori ai 20 Mbps. Dal 18 Settembre 2023, sarà però possibile attivarla anche in presenza di copertura FTTC oppure scegliendo la tecnologia FWA Outdoor. Prevede un costo di attivazione e d’ installazione gratuito, di solito pari a ben 99,99 euro. In più, coloro che la attiveranno nei comuni prestabiliti potranno godere di un canone mensile promozionale di 23,99€ al mese, anziché il prezzo standard di 27,99€. Comprende anche il modem Wi-Fi e l’antenna 5G forniti in vendita abbinata, con servizio di assistenza gratuita per riparazione e sostituzione in caso di guasti durante le prime 48 mensilità.

WindTre: dettagli tecnici e vantaggi aggiuntivi

L’offerta Super Internet Casa 5G FWA Outdoor di WindTre offre una connessione internet senza limiti di traffico e una linea telefonica fissa con chiamate a consumo. I clienti possono poi beneficiare di vantaggi aggiuntivi. Come 12 mesi gratuiti di Amazon Prime per tutte le nuove attivazioni fino al 30 Giugno 2024. Il servizio include anche PrimeVideo con 16 partite a stagione della Champions League. In più, è possibile aggiungere l’opzione Voce Unlimited per ottenere chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali al costo aggiuntivo di soli 3€ al mese. È importante notare che in caso di recesso anticipato, i clienti saranno soggetti a un addebito di 22€ più IVA, oltre alle rate residue del modem e dell’antenna in vendita abbinata per i 48 mesi.