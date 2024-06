Samsung Galaxy S23 resta ancora oggi uno dei migliori smartphone in circolazione, un prodotto che è davvero pronto a riservare grandissime e graditissime sorprese a tutti coloro che sceglieranno di acquistarlo, ancora meglio se ad un prezzo fortissimamente ridotto rispetto al listino originario.

Su Amazon, grazie alle promozioni attivate presso gli altri rivenditori di elettronica, è disponibile una soluzione decisamente economica, che ha permesso di avvicinare il prodotto in oggetto ad una cifra che si aggira attorno ai 500 euro. Tutti lo possono avere semplicemente collegandosi al link che troverete inserito qui sotto, per aggiungerlo al carrello con consegna presso il proprio domicilio in pochissimi giorni.

Samsung Galaxy S23: offerta da non credere oggi

Il prezzo di vendita di questo prodotto è stato fortemente ribassato nell’ultimo periodo, come conseguenza della sua presenza sul mercato da qualche mese, infatti ad oggi il suo valore mediano si aggira attorno ai 535,50 euro, con l’ultima riduzione prevista da Amazon che l’ha posto ad un costo finale di soli 504,90 euro (con garanzia di 24 mesi e no brand). Acquistatelo al seguente link.

Ciò che rende lo smartphone particolarmente interessante, al netto comunque di tutte le specifiche tecniche di alto livello, sono le dimensioni ridotte, infatti dovete sapere che il prodotto può raggiungere 146,3 x 70,9 x 7,6 millimetri di spessore, ed allo stesso tempo mantenere un peso di soli 168 grammi. Tutto ciò lo rende estremamente trasportabile e facilmente utilizzabile praticamente dovunque si desideri.

Va detto, oltretutto, che il comparto fotografico è stato uno dei migliori, essendo composto da un sensore posteriore principale da 50 megapixel, per poi essere seguito da un secondario da 10 megapixel (ultragrandangolare) ed un teleobiettivo da 12 megapixel. Ciò permette di registrare al massimo in 8K con 30fps complessivi.