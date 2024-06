Samsung Galaxy Z Flip5 incarna la migliore promozione degli ultimi mesi, l’occasione perfetta per tutti gli utenti per avere la certezza di poter accedere ad un prodotto di assoluta qualità, ed allo stesso tempo avere un risparmio notevole, oltre ad un dispositivo a titolo completamente gratuito.

Tutti coloro che in questi giorni acquisteranno Samsung Galaxy Z Flip5, potranno avere in cambio anche il Samsung Galaxy Watch6, senza spendere nemmeno un centesimo. Avete capito bene, la promozione è una delle migliori, proprio perché basterà registrare il prodotto acquistato sul sito ufficiale di Samsung, per aver pieno diritto a ricevere a domicilio l’omaggio stabilito.

Samsung Galaxy Z Flip5: offerta imperdibile attiva su Amazon

L’occasione posta in essere sull’acquisto di Samsung Galaxy Z Flip5 rappresenta un qualcosa da non lasciarsi assolutamente sfuggire, con il quale difficilmente si potrà fare i conti in un futuro non troppo lontano. Il prodotto nell’ultimo periodo è stato reso disponibile su Amazon ad un prezzo mediano di circa 999 euro, cifra che oggi è possibile vedere ulteriormente ribassata, fino a soli 799 euro, grazie alla promozione attivata in modo completamente automatico sul noto store di e-commerce. Lo potete acquistare qui.

Samsung Galaxy Z Flip5 resta uno dei migliori flp-phone in circolazione, con dimensioni di 165,1 x 71,9 x 6,9 millimetri, ed un peso di 187 grammi, può facilmente essere trasportato e posizionato ovunque si desideri. Sotto il cofano trova posto un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, accoppiato con GPU Adreno 740, ed anche 8GB di RAM con 512GB di memoria interna (che però non risulta essere espandibile tramite microSD). Ciò che lo rende speciale, oltre alle sue specifiche tecniche, è la presenza dell’interfaccia proprietaria di Samsung, la One UI 5.1, ritenuta da molti la migliore in circolazione.