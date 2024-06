Google sta sperimentando una nuova funzionalità per il suo Play Store. Quest’ultima potrebbe aiutare gli utenti a non dimenticare le applicazioni scaricate, ma mai utilizzate. Come funziona? Il sistema invierà agli utenti una notifica se quest’ultimi non hanno aperto un’app entro 24ore dalla sua installazione. Sembra che la funzione potrebbe essere denominata “Promemoria apertura app”.

Dopo le prime 24ore, viene inviata una prima notifica. Successivamente è previsto anche un secondo promemoria. Se successivamente a tali solleciti non c’è un intervento da parte degli utenti le notifiche si interrompono. Un’analisi condotta sul codice dell’app Google Play Store (versione 41.2.21) ha evidenziato la presenza della nuova funzione.

Google Play Store si arricchisce con delle nuove notifiche

A tal proposito, Android Authority, ha dichiarato che alcuni utenti hanno già scovato la funzione sui propri dispositivi. Ciò suggerisce che Google sta già procedendo con un rilascio graduale. Diversi screenshot condivisi da alcune fonti mostrano come appaiono le notifiche inviate dal promemoria.

Da una parte, questa funzione potrebbe essere un’aggiunta utile per gli utenti che scaricano frequentemente app ma non sempre si ricordano di utilizzarle. Ad esempio, può risultare particolarmente vantaggiosa per coloro che scaricano app tramite Wi–Fi e poi si distraggono. Dall’altra parte, però, potrebbe essere percepita come un’ulteriore notifica fastidiosa.

L’introduzione del promemoria per le app dimenticate rappresenta un passo avanti verso l’ottimizzazione dell’esperienza utente nel Google Play Store. La funzionalità offre un piccolo ma utile strumento per mantenere il proprio smartphone organizzato e per sfruttare al meglio le app scaricate.

Al momento, come anticipato, la funzione risulta in fase di rilascio. Sarà necessario attendere un po’ prima che tutti gli utenti possano usufruirne. Inoltre, è importante ricordare che Google si riserva la possibilità di ritardare o bloccare il lancio se emergessero delle incongruenze o delle migliorie da dover applicare. In questo modo l’azienda di Mountain View intende fornire ai suoi utenti dei servizi che siano sempre efficaci e funzionali.