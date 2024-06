CoopVoce, l’offerta EVO 200 dura ancora per poco: costa 7 EURO

Di grandi gravità nel mondo della telefonia mobile ce ne sono state tante ultimamente e a testimoniarlo sono sia i gestori virtuali che quelli tradizionali. Innanzitutto il provider più interessante del momento risulta certamente CoopVoce infatti sta portando avanti una campagna promozionale che rispetto a tutte le altre non è da meno.

La celebre azienda infatti ha deciso di mettere in circolazione una delle sue vecchie offerte ma con un prezzo totalmente rinnovato. Questa volta sarà davvero difficile per la concorrenza di riuscire a fare meglio e lo dimostrano anche le tantissime adesioni. Sono tantissime le persone che hanno scelto CoopVoce in maniera convinta, soprattutto alla luce del prezzo mensile che è calato di ulteriori 2 €. C’è comunque un periodo promozionale da rispettare per riuscire a beneficiare di due regali che andranno ad influire sulla spesa iniziale.

Per questo motivo, ricordiamo agli utenti che ci sono solo alcuni giorni restanti per riuscire ad avere la migliore soluzione di CoopVoce.

CoopVoce e la promo che contende la leadership agli altri provider: ecco la EVO 200

Il provider virtuale per eccellenza si sta dimostrando ancora una volta CoopVoce. Gli utenti sanno benissimo che possono fidarsi di questo provider che tende a lasciare i prezzi invariati per sempre. L’azienda infatti è riuscita nella sua impresa: battere la concorrenza a colpi di giga e prezzi folli.

Lo dimostra l’ultima offerta lanciata sul sito ufficiale, che in realtà è una vecchia conoscenza. Si tratta della famosissima EVO 200, una soluzione mobile che ogni mese costa solo 7,99 € per sempre. Al suo interno questa soluzione garantisce tutti i mesi mesi minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 200 giga in 4G per navigare.

Tutti coloro che riusciranno a sottoscrivere l’offerta entro la metà di questo mese di giugno potranno inoltre beneficiare del costo di attivazione gratuito. In più il primo mese verrà offerto gratis da CoopVoce.