Motorola Moto G84 è uno dei migliori smartphone della fascia bassa attualmente disponibile sul mercato, proprio per la sua capacità di offrire al consumatore finale la possibilità di accedere ad una serie di specifiche tecniche di alto livello, riuscendo allo stesso tempo a risparmiare molto più del dovuto.

Il prodotto parte con il permettere il libero accesso ad un display pOLED da 6,55 pollici di diagonale, trattasi di una soluzione con risoluzione FullHD+ ed un refresh rate che può raggiungere tranquillamente anche i 120Hz, per avere la certezza di poter godere di una fluidità quasi senza pari in questa fascia di prezzo. Il comparto fotografico è rappresentato da due sensori posteriori: un principale da 50 megapixel, ed un secondario da 8 megapixel, oltre ad un anteriore che dovrebbe riuscire a garantire buoni scatti fotografici.

Motorola Moto G84: offerta assurda su Amazon

Una spesa tanto importante quanto ridotta vi attende con Motorola Moto G84, il prodotto che tutti vogliono e desiderano, e che oggi può essere acquistato su Amazon con un risparmio pari ad addirittura il 35% del valore originario di listino. Coloro che vogliono acquistarlo, infatti, potranno spendere solamente 195 euro, contro i 299 euro previsti originariamente di listino, sempre approfittando di un prodotto no brand con garanzia di 24 mesi. Entrate qui per l’ordine.

Le specifiche tecniche del prodotto sono ad ogni modo quasi di livello superiore rispetto agli standard a cui siamo abituati, essendo disponibile chip NFC per i pagamenti mobili, sistema operativo Android 13 con pochissima personalizzazione grafica, essendo in pratica una versione praticamente Android stock, a cui si aggiunge anche la certificazione IP52 per la resistenza all’acqua, oppure la batteria da 5000mAh con ricarica a 30W per poter tornare ad utilizzarlo in assoluta velocità.