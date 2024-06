Secondo un recente rapporto di Bloomberg, Apple potrebbe presto introdurre una nuova applicazione denominata “Passwords” in iOS 18. Mettendo così potenzialmente fine alla storica app di gestione delle password, 1Password. Questo rumor è emerso a pochi giorni dal tanto atteso reveal ufficiale del nuovo sistema operativo alla WWDC. Infatti ha suscitato grande interesse tra gli utenti e gli addetti ai lavori. La nuova applicazione “Passwords” dovrebbe aiutare a gestire le proprie credenziali di accesso in modo più integrato e sicuro all’interno dell’ecosistema Apple.

Attualmente, gli utenti utilizzano iCloud Keychain per salvare e sincronizzare le password tra i vari dispositivi come iPhone, iPad e Vision Pro. Ma il nuovo arrivato rappresenterà un importante passo avanti. Estendendo il supporto anche ai sistemi Windows. Non è ancora chiaro se questa nuova applicazione sarà disponibile anche per dispositivi Android. È certo però che non si limiterà alla sola gestione delle password. Ma offrirà funzionalità aggiuntive come la compilazione automatica dei campi di login e la generazione di codici OTP. Proprio simile a quanto già offerto da Google Authenticator.

Apple: cambiamenti in vista, cosa sappiamo a riguardo

Questa mossa potrebbe rendere obsoleti molti gestori di password di terze parti. Anche se non è ancora noto se la nuova piattaforma includerà anche la possibilità di memorizzare informazioni delle carte di credito. Come avviene in app come OneSafe.

Il lancio ufficiale di “Passwords” è previsto per l’autunno. Esattamente in concomitanza con il rilascio di iOS18, iPadOS 18 e macOS15 sui dispositivi compatibili. Tale aggiornamento potrebbe rappresentare una rivoluzione nella gestione delle proprie password. In quanto offre una soluzione più integrata e sicura rispetto alle attuali opzioni disponibili. La notizia, come detto, ha già scatenato un vivace dibattito sulla possibile fine di applicazioni storiche come 1Password. Applicazione che ha dominato il settore dei gestori dei codici per anni. Con questa introduzione Apple sembra intenzionata a offrire un’esperienza d’uso ancora più fluida e sicura.

Se questi rumor si concretizzeranno, sarà interessante vedere come reagiranno gli sviluppatori di app di terze parti. Ma soprattutto quali strategie adotteranno per competere con la nuova offerta del gigante di Cupertino. In ogni caso, la presentazione ufficiale alla WWDC fornirà ulteriori dettagli e chiarirà le prospettive future.