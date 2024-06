Vodafone e CoopVoce, i due gestori migliori di giugno: ecco fino a 200 GB

Diversi utenti non hanno colto la grandezza delle offerte di alcuni gestori nell’ultimo periodo. CoopVoce ha rilasciato un’offerta ottima: la EVO 200. In molti già la conoscevano ma ora è arrivata con un prezzo davvero straordinario: solo 7,90 € al mese per sempre. Questa soluzione include al suo interno minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi e 200 giga in 4G.

Riesce a sottoscriverla entro il tempo limite, può portare a casa l’offerta senza pagare il costo di attivazione e con il primo mese gratis.

Vodafone sorprende la concorrenza, sono tornate di nuovo le due Silver

Il discorso riguardante Vodafone è davvero complesso: le offerte migliori sembrano scarseggiare ma in realtà ce ne sono tante. Oggi è il turno di due Silver. La prima garantisce minuti senza limiti e 200 messaggi con 100 giga in 4G a 7,99 € al mese. La seconda offerta invece invece arriva a 150 giga includendo sempre minuti e messaggi, il tutto per un prezzo di 9,99 € al mese.

Il grande vantaggio di queste due offerte predisposte da Vodafone è che solo per il primo mese costano agli utenti che le sottoscrivono 5 €. Si cominciano a pagare i prezzi pieni a partire dal secondo mese.

Con Vodafone si può poi ottenere anche un altro grande vantaggio che riguarda una somma di giga in più. Partendo dal presupposto che questi si aggiungono direttamente a quelli presenti nelle due offerte illustrate, bisogna solo sottoscrivere SmartPay. Per chi non sapesse di cosa si tratta, è un servizio che consente di effettuare la ricarica mensile in maniera automatica. Non c’è alcun pagamento da sostenere in aggiunta. Scegliendo questo servizio di Vodafone, si possono avere 50 giga in più tutti i mesi.

Oltre a tutto questo, bisogna tenere a mente che non tutti possono avere il privilegio di sottoscrivere una delle Silver di Vodafone. L’azienda infatti le riserva solo ed esclusivamente a coloro che provengono da un gestore virtuale o da Iliad.