Quando si parla di iOS 18 su iPhone, sembra che ci stia aspettando una rivoluzione totale, con un sacco di novità che coinvolgeranno ogni aspetto del sistema operativo. E tra tutte queste novità, sembra proprio che Siri, l’assistente vocale di Apple, sarà uno dei protagonisti principali con un upgrade significativo.

L’assistente virtuale Siri e la sua nuova vita

C’è un indizio abbastanza grosso che suggerisce che Siri sarà davvero al centro dell’attenzione in iOS 18: un teaser rilasciato sul sito web di Apple dedicato agli sviluppatori. Questo teaser mostra il classico logo Apple nei colori di Siri – blu, viola, bianco e rosa. E come se non bastasse, quei colori sono gli stessi che si vedono quando si attiva Siri con la famosa pallina che appare sullo schermo. Insomma, sembra proprio che Apple voglia dare a Siri un bel boost.

Le voci che girano dicono che il nuovo Siri potrebbe usare una tecnologia di linguaggio naturale simile a quella di GPT di OpenAI. Questo significherebbe che Siri potrebbe diventare più bravo a capire cosa vogliamo, fornendo risposte più personalizzate e intelligenti. Si parla anche di nuove funzioni, come il controllo delle singole app e la capacità di riepilogare le notifiche perse. Insomma, sembra che Siri sarà più utile che mai.

Il grande annuncio di iOS 18 è previsto per il 19 giugno 2024, alle 19:00 italiane. È un evento che molti appassionati di tecnologia stanno aspettando con ansia, perché chi non è curioso di vedere cosa ci riserverà Apple questa volta? E la possibilità di un Siri potenziato è sicuramente una di quelle cose che ci fanno dire: “non vedo l’ora di vedere cosa succede”.

A giugno svelato il futuro di iOS 18

È interessante notare come Apple stia puntando sempre più sull’intelligenza artificiale e sull’interazione vocale. È una mossa che ha senso, considerando quanto sia importante l’assistente virtuale per molte persone che usano iPhone. E se questo significa avere un Siri più intelligente e utile, allora ben venga! Siamo pronti a vedere cosa ci riserverà il futuro di iOS 18 e di Siri.