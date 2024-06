Oppo Reno 12F, svelate le specifiche delle versioni 4G e 5G

A quanto pare il produttore tech Oppo sta progettando l’arrivo ufficiale a livello internazionale di uno dei suoi ultimi smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Oppo Reno 12F. Quest’ultimo, in particolare, sembra che sarà distribuito a livello globale sia nella versione con supporto alla connettività 4G sia nella versione con supporto alla connettività 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo sta per lanciare globalmente il nuovo Oppo Reno 12F in 4G e in 5G

A breve il produttore tech Oppo renderà disponibile a livello internazionale uno dei suoi ultimi smartphone appartenenti alla fascia media del mercato. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Oppo Reno 12F. Quest’ultimo dovrebbe essere distribuito anche a livello globale in due versioni, di cui una con supporto al 4G e una con supporto alla connettività 5G.

A quanto pare, ci saranno alcune differenze tecniche rispetto alla versione cinese presentata qualche tempo fa. In particolare, sembra che a bordo della variante 4G ci sarà un processore Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 680. La variante con supporto al 5G, invece, sembra che sarà alimentata da un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 6300.

Secondo quanto è emerso, poi, i due dispositivi condivideranno il comparto fotografico. In particolare, dovrebbero esserci un sensore fotografico principale da 50 MP Ombivision OV50, un sensore grandangolare da 8 MP e un terzo sensore per gli scatti con effetto profondità da 2 MP. Sembra però che la variante 4G non potrà contare sulla presenza del chip NFC per i pagamenti contacless.

Per il momento non conosciamo la data esatta del debutto internazionale del nuovo Oppo Reno 12F. Sappiamo però che il suo prezzo sarà pari ad almeno 300$, ovvero a circa 280 euro al cambio attuale.

Vi terremo comunque aggiornati non appena arriveranno notizie certe circa il suo possibile arrivo sul mercato anche in Europa.