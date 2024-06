Vodafone e CoopVoce si uniscono contro Iliad e i virtuali: si arriva a 200GB gratis

Un vero e proprio baccano sta capitando nel mondo della telefonia mobile ormai da un po’ di tempo a questa parte. Tutto si sta ripercuotendo sui vecchi gestori che infatti stanno accusando molto il colpo che arriva dall’onda d’urto dei gestori virtuali. Per questo motivo Vodafone vuole tornare in auge e farlo con offerte straordinarie, così da non perdere colpi.

L’azienda ha messo in mostra due offerte pazzesche e a fargli eco è uno dei provider virtuali più attivi, ovvero CoopVoce. La peculiarità delle soluzioni di entrambi i gestori è quella di offrire tutto ma con costi mensili che risultano bassissimi. Vodafone ripristina le sue Silver mentre CoopVoce va dritto con la EVO 200.

Vodafone lancia le sue Silver e batte la concorrenza a colpi di giga, ecco i prezzi

Le due offerte di Vodafone includono al loro interno minuti senza limiti e 200 SMS verso tutti. Cambiano nella connessione ad Internet, con la prima che offre 100 giga e la seconda che ne offre 150, entrambe in 4G. La prima costa 7,99 € al mese e la seconda 9,99 € al mese.

Il vero vantaggio di avere un’offerta tra queste è quello di poter avere la massima qualità, tipica di Vodafone da sempre. Il gestore colorato di rosso inoltre permette a tutti di poter portare a casa anche 50 giga in più solo sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica gratuito SmartPay. Solo per il primo mese poi queste due offerte costeranno al pubblico solo 5 € in promo.

Da non dimenticare poiché non tutti possono scegliere Vodafone con queste due Silver: il provider le destina solo a chi proviene da Iliad o dai gestori virtuali.

CoopVoce ha trovato il modo per battere tutti, ecco la soluzione con tutto incluso

CoopVoce mette a disposizione per soli 7,90 € al mese per sempre la sua offerta migliore che risponde al nome di EVO 200.

Questa soluzione riesce ad includere al suo interno il meglio in quanto ci sono minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi disponibili. La connessione ad Internet arriva con 200 giga in 4G. Il primo mese sarà totalmente gratuito per tutti.