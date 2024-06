TIM contro Vodafone: ecco le Power e le Silver fino a 300 GB in 5G

Siete curiosi di sapere quali sono le migliori offerte che attualmente mettono a disposizione TIM e Vodafone? Ecco il resoconto su entrambe le aziende che garantiscono rispettivamente tre e due offerte mobili piene di giga e con prezzi accessibili.

TIM batte tutti con le sue Power: ecco come sono le nuove promo

Più volte gli utenti si sono focalizzati sulle offerte dei gestori virtuali ma non sapevano che TIM stava per ritornare alla grande. Il gestore italiano ha deciso di mettere in gioco tutte le sue forze per recuperare pubblico e lo sta facendo a suon di nuove offerte. Queste rispondono a nome di Power e sono precisamente tre.

Tutte e tre le offerte hanno minuti senza limiti e 200 messaggi. Sono poi così disposte:

Power Special: 300 GB in 5G , 9,99 € al mese;

, al mese; Power Iron: 150 GB in 4G, 6,99 € al mese;

in 4G, al mese; Power Supreme Easy: 200 GB in 4G, 7,99 € al mese.

Tutte queste soluzioni possono essere sottoscritte solo ed unicamente da coloro che provengono da un provider virtuale o dal gestore Iliad. TIM consente inoltre di non pagare il primo mese in quanto lo offre totalmente gratis come con il costo di attivazione.

Vodafone, offerte di giugno: le Silver hanno la leadership, partono da 7,99 €

È sicuramente Vodafone il provider che sta scaturendo più attenzione nell’ultimo periodo in quanto ha abbassato i suoi prezzi vertiginosamente. Chi ama questo provider infatti sa benissimo di riuscire questa volta a trarre il meglio dalle sue promozioni mobili, in quanto includono davvero tutto. Eccole qui:

Silver 100: minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 4G, 7,99 € al mese;

in 4G, al mese; Silver 150: minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB in 4G, 9,99 € al mese.

Per quanto concerne poi le ultime raccomandazioni, non dimenticate di sottoscrivere il servizio SmartPay. Questo, che garantisce la ricarica automatica gratuitamente, vi permette di avere anche 50 giga in più sul vostro totale. Ricordiamo che le due offerte di Vodafone possono essere scelte solo dagli utenti che provengono da Iliad o da un gestore virtuale.