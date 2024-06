Google sta testando una nuova funzione nel Play Store che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con le applicazioni scaricate. Il nome dell’opzione in arrivo potrebbe presumibilmente essere “Promemoria apertura app“. Ma cosa fa concretamente? Ricorda agli utenti di aprire le applicazioni che hanno scaricato. Il funzionamento è molto semplice. Se un’app non viene aperta entro 24ore dall’installazione, il sitema invierà una notifica. Se anche il primo avviso viene ignorato, ne verrà inviato un secondo e ultimo avviso. Le notifiche cesseranno dopo i due solleciti, per quella specifica applicazione.

La scoperta di questa nuova funzione è avvenuta grazie a un’analisi approfondita del codice di Google Play Store (versione 41.2.21). A tal proposito Android Authority ha dichiarato che alcuni utenti hanno già ricevuto l’opzione sui loro dispositivi. Ciò suggerisce che l’azienda di Mountain View stia implementando gradualmente il nuovo sistema di notifiche.

Nuova funzione in arrivo su Google Play Store

L’opzione potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per gli utenti che scaricano contenuti tramite Wi–Fi e poi si dedicano ad altre attività. Il processo potrebbe portarli a dimenticare l’app scaricata. Altre persone, invece, potrebbero trovare queste notifiche fastidiose. Non vedendone l’utilità il sistema si trasformerà in un ulteriore elemento di disturbo da disattivare.

In ogni caso, l’introduzione del promemoria per le app dimenticate rappresenta un passo significativo verso l’ottimizzazione dell’esperienza all’interno del Google Play Store. La nuova funzione potrebbe contribuire a mantenere gli smartphone più organizzati e aiutare gli utenti a sfruttare al meglio i contenuti scaricati, garantendo che non restino inutilizzate.

Oltre alla piccola, ma utile, novità, Google ha recentemente presentato altre modifiche di rilievo durante l’ultimo I/O 2024. Tra queste, l’arrivo di Gemini AI, un sistema pensato principalmente per gli sviluppatori, ma che porterà anche benefici diretti agli utenti. Grazie a GeminiAI, sarà presto possibile godere di valutazioni e recensioni specifiche per ciascun dispositivo. Ciò migliorerà ulteriormente l’esperienza complessiva di utilizzo degli utenti con il Google Play Store.