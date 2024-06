Vodafone ha lanciato una nuova campagna winback per riconquistare alcuni suoi ex clienti. L’offerta in questione, denominata Silver, include minuti e SMS illimitati insieme a 100 GB di traffico internet. Il prezzo mensile della promozione è di 6,99 euro. L’iniziativa, partita il 3 giugno 2024, ed è rivolta a coloro che avevano dato il consenso commerciale a Vodafone prima di passare a un altro operatore. Potranno accedere all’offerta solo gli ex clienti che hanno ricevuto un SMS promozionale da parte dell’operatore. Nel testo sono inserite le informazioni relativa all’attivazione e la data di scadenza personalizzata.

Gli utenti possono decidere di recarsi in negozio o seguire la procedura online tramite il link fornito nel messaggio. Con l’attivazione telematica bisogna inserire il proprio numero di telefono nell’apposito campo. In questo modo si riceverà un SMS con un codice per completare l’acquisto della SIM.

Vodafone attira i suoi ex clienti con una nuova promo

Tale campagna winback è stata attiva anche a maggio 2024 e a fine aprile 2024. Il messaggio specifica che è disponibile anche l’abilitazione al 5G, solo se si risiede nelle aree coperte e utilizzando uno smartphone compatibile. Inoltre, è necessaria anche una SIM da almeno 128K. Secondo i documenti di trasparenza tariffaria di Vodafone, la velocità massima in 5G può raggiungere i 2Gbps in download e 200Mbps in upload.

L’offerta, come suddetto, presenta un piano tariffario vantaggioso. È importante, inoltre, sottolineare che il costo della nuova SIM è gratuito. Il prezzo di attivazione è di 1 centesimo di euro. Pertanto, il costo iniziale, inclusivo del primo mese, è di 7euro, anche se ad alcuni clienti potrebbero essere proposti prezzi differenti.

Le nuove schede Vodafone includono il piano tariffario base Vodafone 25 New e il servizio Smart Passport+ per i Paesi Extra Roaming UE. Inoltre, l’offerta Silver include gratuitamente alcuni servizi aggiuntivi come la segreteria telefonica, il servizio di reperibilità Chiamami & Recall, la continuità di servizio, e altri.

Nei punti vendita, i nuovi clienti possono anche attivare servizi opzionali come Vodafone Club a 2,99euro al mese e Rete Sicura 2.0 a 2,49 euro mensili. I minuti e gli SMS illimitati sono soggetti ai principi di buona fede e correttezza, mentre se si esauriscono i Giga disponibili, la connessione si blocca automaticamente. I GB inclusi possono essere utilizzati anche in modalità hotspot senza costi aggiuntivi, ma quelli non utilizzati non sono cumulabili.

In Roaming all’interno dell’Unione Europea (e per ora anche nel Regno Unito), Vodafone consente di utilizzare minuti e SMS alle stesse condizioni nazionali. È previsto un limite massimo ai Giga mensili calcolato secondo la normativa vigente.