Samsung si prepara ad accogliere una stagione densa di novità tramite le quali dovrà tentare di riconquistare il primato perduto nel settore degli smartphone pieghevoli. I nuovi Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 dovranno essere in grado di tenere testa a una concorrenza ormai più che affermata, come quella di Huawei che avrebbe sottratto il primo posto proprio all’azienda sudcoreana in termini di vendite di dispositivi con display flessibili.

Per raggiungere il suo scopo Samsung dovrà rendere i suoi smartphone particolari e interessanti e per far ciò sembrerebbe aver posto la sua attenzione su ogni particolare.

Samsung pensa a una nuova funzione per i suoi prossimi pieghevoli

Al fine di rendere quanto più accattivanti e personalizzabili i suoi smartphone, Samsung pensa a una nuova funzione da introdurre inizialmente su Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 e da implementare in seguito su altri dispositivi Galaxy. La funzione in questione è stata scovata dal leaker Vassi Tarun, secondo il quale sarà sufficiente toccare due volte il retro dello smartphone per poter visualizzare l’ora, senza dover sbloccare il dispositivo.

Come su iPhone, anche su parte dei dispositivi Samsung è possibile toccare, una o più volte, il retro del dispositivo per eseguire azioni rapide che facilitano l’utilizzo e rendono pratico l’accesso ad alcune funzioni. Non si tratta, dunque, di una novità particolarmente rilevante ma la mossa è da inquadrare in un piano più ampio, tramite il quale l’azienda mira a entusiasmare una fascia sempre più grande di utenti.

Non a caso, soltanto pochi giorni fa, abbiamo avuto modo di osservare alcune immagini nelle quali è apparso l’inedito Samsung Galaxy Watch Ultra, uno smartwatch diverso da quelli fino ad ora prodotti dall’azienda, il cui design pur ricordando i più recenti Apple Watch, potrebbe convincere gli appassionati intenzionati a ottenere un dispositivo più robusto. La scelta del colosso sudcoreano di introdurre un nuovo dispositivo sembrerebbe in linea con quanto emerso nel corso delle ultime settimane riguardo l’arrivo di smartphone pieghevoli economici e di un Galaxy Watch FE.