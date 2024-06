Lo scenario degli smartphone pieghevoli sta vivendo un momento davvero interessante. Nel primo trimestre del 2024, le spedizioni di schermi pieghevoli sono cresciute di ben il 46% rispetto all’anno precedente, arrivando quasi a toccare la soglia delle 4 milioni di unità. Questi dati sono stati forniti dagli analisti di Display Supply Chain Consultant (DSCC), un gruppo di esperti molto rispettato nel settore. Il fondatore della DSCC, Ross Young, è famoso per le sue anticipazioni sulle nuove tecnologie, quindi le loro analisi sono davvero attese con grande interesse.

Le novità per gli smartphone pieghevoli

Ma cosa significa tutto questo per il futuro degli smartphone pieghevoli? Beh, sembra che il mercato stia per entrare in una fase di grande crescita! Gli esperti prevedono che nei prossimi trimestri le spedizioni continueranno a salire, raggiungendo nuovi record di volume. Questo è decisamente un segnale positivo per le aziende che operano in questo settore, perché significa che c’è molta richiesta di dispositivi pieghevoli sul mercato.

Tra tutte le aziende, Huawei sembra essere quella che sta spingendo di più sul gas. Nel primo trimestre del 2024, l’azienda cinese ha dominato il mercato, rappresentando oltre la metà delle spedizioni di pannelli pieghevoli. I loro modelli Mate X5 e Pocket 2 sono stati un grande successo, contribuendo in modo significativo ai numeri impressionanti di Huawei.

Ma non tutto è stato rose e fiori per Huawei. Nonostante il loro successo, il primo trimestre è stato relativamente tranquillo in termini assoluti. Le prospettive per il secondo trimestre sembrano molto più rosee, soprattutto grazie all’arrivo sul mercato dei nuovi modelli Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 di Samsung.

Samsung, infatti, sta preparando il terreno per soddisfare la domanda dei consumatori. Con l’arrivo dei nuovi modelli Galaxy Z, la domanda di schermi pieghevoli è destinata a crescere, e Samsung è pronta a fare scorta di pannelli per garantire che ci sia abbastanza materiale per tutti gli “early adopter“.

Un futuro sempre più interessante

Insomma, sembra che il futuro degli smartphone pieghevoli sia davvero brillante! Con Huawei e Samsung che guidano la carica, ci aspettiamo di vedere ancora molti sviluppi interessanti in questo settore nel corso dei prossimi mesi.