Novità Starlink: fine dell’opzione di noleggio hardware in Italia

L'opzione di noleggio per il sistema satellitare di Elon Musk, Starlink, è sparito senza preavviso e non sappiamo se in maniera definitiva.

In queste ultime ore, è giunta la notizia che Starlink non offre più l’opzione di noleggiare l’hardware necessario in Italia. Questo cambiamento è stato scoperto dopo che, fino alla settimana scorsa, era possibile selezionare questa opzione sul portale dell’internet satellitare di Elon Musk. Ora l’opzione per il noleggio è sparita, senza chiarezza se si tratti di una decisione temporanea o definitiva.

Le alternative all’opzione di noleggio

L’opzione di noleggio dell’hardware Starlink in Italia è stata un’ancora di salvataggio per molti. Partita a 15 euro al mese a marzo dell’anno scorso, il costo era recentemente sceso a 10 euro al mese, rendendo l’accesso a Starlink più accessibile. Questa opzione permetteva di evitare i costi iniziali elevati dell’hardware, che altrimenti avrebbero potuto scoraggiare alcuni dall’aderire al servizio.

Al momento, coloro che desiderano accedere a Starlink senza dover affrontare i costi di acquisto dell’hardware devono ricorrere al kit Standard Motorizzato ricondizionato, offerto a metà prezzo. Questo kit include gli stessi articoli, funzionalità e garanzie della versione nuova. In alternativa, possono optare per il servizio a Bassa Priorità, che offre un risparmio mensile riducendo la priorità del collegamento durante i periodi di congestione di rete.

Entrambi i piani, Standard e Bassa Priorità, offrono dati illimitati, senza limiti sul quantitativo di dati scambiati con i satelliti ogni mese. Il servizio Standard offre una priorità di connessione superiore durante i periodi di maggiore utilizzo della rete rispetto al servizio a Bassa Priorità. Starlink indica che la velocità media di download attesa è compresa tra 50 e 100 Mbps per l’opzione Bassa Priorità e tra 150 e 255 Mbps per l’opzione Standard.

Ora la parola va a Starlink

La fine dell’opzione di noleggio dell’hardware Starlink in Italia potrebbe influenzare significativamente coloro che cercano di accedere a servizi internet affidabili in aree remote. Tuttavia, la disponibilità di alternative come il kit ricondizionato e il servizio a Bassa Priorità potrebbe aiutare a mitigare gli effetti di questa modifica. Resta da vedere se Starlink fornirà ulteriori chiarimenti o alternative per i potenziali utenti interessati.