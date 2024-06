Kena Mobile, sin dal suo arrivo sul mercato ha guadagnato una grande popolarità tra gli utenti di telefonia. L’operatore virtuale che fa capo alle infrastrutture TIM si è affermato nel mercato grazie alle sue promo da sempre vantaggiose ed estremamente competitive. A tal proposito, una delle recenti offerte presentate da Kena sta suscitando un grande interesse anche tra gli utenti più scettici.

Il nuovo piano tariffario presentato è molto vantaggioso e presenta un costo mensile di 5,99 euro a partire dal secondo mese. Il primo mese invece è gratuito.

Kena Mobile presenta una nuova promo

Oltre a prezzi competitivi le offerte dell’operatore virtuale presentano diversi extra molto convenienti. La promo è disponibile sul sito web di Kena ed offre minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 200GB di traffico dati in 4G. Inoltre, per gli utenti che decidono di attivare il servizio di ricarica automatica possono ottenere ulteriori 100GB extra. In questo modo, ogni mese si potranno ottenere ben 300GB.

Come anticipato, il prezzo mensile della promo di Kena Mobile è di 5,99 euro. I pagamenti partono dal secondo mese di attivazione. La prospettiva di ottenere un mese gratuito è particolarmente allettante per tutti gli utenti che intendono cambiare il proprio gestore telefonico. Si tratta di un risparmio da non escludere.

È importante ricordare che solo alcuni clienti possono accedere alla promozione. Infatti, è possibile sottoscriverla solo se si proviene da altri operatori quali Fastweb, Tiscali Iliad, Lycamobile, PosteMobile e altri gestori virtuali.

La strategia di Kena Mobile sembra dunque mirata a conquistare utenti da questi specifici operatori, proponendo un pacchetto di servizi molto ricco a un prezzo estremamente competitivo. La combinazione di minuti illimitati, un grande quantitativo di dati e la possibilità di ottenere ulteriori 100 GB gratuiti con la ricarica automatica rende l’offerta di Kena Mobile una delle più interessanti attualmente disponibili sul mercato.