Da Euronics dovrai per forza comprare qualcosa! Ci sono offerte troppo alettanti per fartele scappare. Che sia in store o sul sito web, promozioni grandiose su dispositivi di alta tecnologia di ultima generazione dei brand più famosi ti aspettano. Stavi proprio pensando di acquistare qualcosa di nuovo? Beh, questa è la tua occasione!

Euronics è ormai divenuto famosissimo per la sua convenienza, per la sua affidabilità e per i tanti prodotti che offre ai propri clienti a prezzi a dir poco stracciati. Non sei mai stato in un negozio Euronics? Sarebbe proprio l’ora di farci un giro, guardare i magnifici device esposti e scoprire tutte le promozioni. Ci sono sempre prodotti in sconto, iniziative o altro per consentirti di risparmiare alla grande. Hai paura dei costi alti? Non preoccuparti, c’è di tutto e qualcosa si adatterà al tuo budget, ma in ogni caso hai anche la possibilità di rateizzare i costi delle tue compere. Vai sul sito per scoprire tutte le promo del momento.

Volantino esclusivo Euronics con offerte da urlo in scadenza

Ti piace stare all’aria aperta? Fai molta attività sportiva? Ti serve qualche dispositivo che monitori il tuo stato di salute? Per da Euronics ci sono smartwatch di marchi differenti e stupefacenti. Fino al 16 giugno hai l’occasione di approfittare di offerte esclusive e acquistare prodotti Amazfit, Samsung, Apple o Garmix a costi ribassati. Puoi scegliere, solo per fare qualche esempio, tra il favoloso Amazfit Active ad appena 129,80 euro oppure potresti anche optare per il potente Garmin Fenix 7 a 479,90 euro. Preferisci qualcosa Samsung? Che ne pensi di un Samsung R930 o del R940? Ti chiedi cosa cambi? Qualche funzione, la colorazione e la grandezza del quadrante e ovviamente il costo che è di 199,90 euro e 249,90 euro.

Trovi anche in volantino speciale Samsung Watch6 R950 dalla grandezza 40 mm a soltanto 349,90 euro. Euronics ti propone il Gloring Smart Ring per monitorare la qualità del sonno, la tua frequenza cardiaca, i valori inerenti all’ossigenazione e molto altro ancora al prezzo assurdo di 189 euro. Attenzione, queste offerte sono solo attive nei punti Euronics Dimo.