Meta Quest: in arrivo grosse novità che coinvolgono Netflix

Dopo un lungo periodo di attesa Meta si prepara a distribuire un nuovo aggiornamento per i suoi visori Quest 2 e Quest 3, questo questo update che dovrebbe arrivare entro le prossime settimane, renderà disponibile una funzionalità tanto attesa da tutti gli utenti, stiamo parlando della modalità viaggio che consente di utilizzare dispositivi sugli aerei, tale feature è ispirata direttamente a quella presente nei visori Apple Vision Pro, sarà attivabile direttamente dalle impostazioni e consentirà di usufruire di una visualizzazione stabile anche durante i trasferimenti in aereo.

Una volta attivata questa funzionalità, il visore si connetterà al Wi-Fi dell’aereo per riprodurre qualsiasi contenuto memorizzato nel device, oltre ai film e ai programmi offerti dalla compagnia aerea, questa nuova modalità per il momento è ottimizzata solo per l’uso in aereo e non è ancora compatibile con gli altri mezzi di trasporto, di conseguenza per auto o treni dovremmo attendere ancora un po’.

Cambia Netflix

Tuttavia, una delle novità più interessanti del prossimo update riguarda senza alcun dubbio la possibilità di guardare i contenuti Netflix in una qualità decisamente superiore rispetto al passato, gli utenti in possesso di un visore sanno infatti che Netflix è disponibile ma la sua fruizione è limitata a 480p, di conseguenza non offre un’esperienza d’uso e visione soddisfacente, tutto ciò sta però per cambiare, con il prossimo aggiornamento sarà infatti possibile visualizzare i contenuti Netflix direttamente dal browser integrato e in alta risoluzione, come se non bastasse sarà possibile scegliere se riprodurre i contenuti sfruttando una sorta di modalità cinema o uno schermo virtuale 2D.

Nelle prossime settimane di conseguenza l’esperienza multimediale offerta dai divisori dell’azienda meta migliorerà drasticamente grazie all’implementazione di tante funzionalità ispirate senza alcun dubbio al visore rilasciato da Apple che al momento ha una marcia in più, non rimane che attendere per provare con mano le novità.