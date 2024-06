BMW Serie 1 2025: svelato il nuovo look dopo il restyling

La nuova BMW Serie 1 2025 è stata ufficialmente svelata per la gioia degli appassionati e dei fan delle auto. Con il restyling il modello ha ricevuto diverse modifiche ed aggiunte di novità, mantenendo però la fedeltà al design caratteristico che tanto piace agli acquirenti europei.

Il design della nuova BMW Serie 1 2025 si presenta rinnovato sì, ma al contempo fedele a alle origini. L’auto non appare snaturata e il suo look mantiene quella sobrietà che l’ha sempre distinta. I fari anteriori sono ridimensionati e la griglia del doppio rene è snella, senza essere esageratamente appariscente. Quelli posteriori, invece, sono maggiormente diversi e richiamano invece lo stile che abbiamo visto nell’ultimo X2.

Quali cambiamenti possiamo notare nella nuova versione della BMW?

Le dimensioni della nuova Serie 1 sono leggermente aumentate rispetto alla versione attuale. La lunghezza è di 4,361 m, con un incremento di appena 42 millimetri, impercettibile. L’altezza invece è di 1,459 m, con un leggerissimo aumento di 25 millimetri, visibile solo con in mano un righello. All’interno, la BMW presenta un quadro strumenti digitale da 10,25″ e un display dell’infotainment da 10,7″. Questi sono stati immessi all’interno di un pannello curvo con connettività Apple CarPlay e Android Auto. Per un look più pulito, sono stati eliminati alcuni pulsanti del quadro strumenti e della console centrale. Ci sono anche un display head-up, il tetto panoramico e il sistema audio Harman Kardon.

La gamma delle motorizzazioni include il 120 diesel con motore da 2.0 l quattro cilindri e il 120 benzina con motore tre cilindri da 1,5 l, entrambi con ibridazione leggera. Il propulsore benzina eroga 168 CV, mentre il diesel offre 161 CV. Il diesel 118 avrà una potenza di 148 CV. La versione top l’M135 xDrive sarà poi equipaggiata con un motore quattro cilindri turbocompresso che raggiunge invece ben 296 cavalli, permettendo alla BMW di toccare i 100 km/h in soli 4,9 secondi.

Una delle novità maggiori è tuttavia la sostituzione del cambio manuale per quello automatico. Le versioni della nuova BMW Serie 1 avranno infatti una trasmissione Steptronic a doppia frizione e a sette velocità. E le vendite? Inizieranno ad ottobre, ma ancora non si conoscono i prezzi.