Dopo l’annuncio che gli incentivi per le auto elettriche sarebbero cessati per l’intero 2024, una sorpresa positiva emerge nel panorama automobilistico italiano. Contrariamente alle previsioni iniziali, il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha indicato la possibilità di nuovi fondi statali per sostenere il settore delle auto ecologiche.

Altri fondi statali per l’acquisto di auto elettriche?

Durante una visita al Polo di innovazione tecnologica di Dalmine, situato nei pressi di Bergamo, il Ministro Giorgetti ha affermato che “potrebbero arrivare altri soldi” per gli incentivi auto, tuttavia ha sottolineato la necessità di una selezione oculata delle aree in cui investire. Questa dichiarazione solleva interrogativi sul destino dei potenziali finanziamenti: saranno destinati esclusivamente alle auto completamente elettriche o verranno considerate anche altre tecnologie di propulsione?

Attualmente, osservando la distribuzione dei fondi residui, sembra che le auto ibride plug-in (PHEV) e quelle con motorizzazioni termiche/ibride (ICE/MHEV/HEV) dispongano ancora di risorse sostanziali. In contrasto, la rapida esaurimento degli incentivi il 3 giugno evidenzia un’urgenza particolare per le auto elettriche.

Quanto potrebbero essere consistenti i nuovi finanziamenti? Secondo Francesco Naso, segretario generale di Motus-E, potrebbero superare i 200 milioni di euro, provenienti da incentivi non utilizzati negli anni precedenti e dal fondo automotive per il 2024. Resta la preoccupazione che il governo eviti la formula del “Clic Day“, che ha portato a una distribuzione rapida ma disordinata dei finanziamenti, con lunghi periodi di inattività seguiti da improvvisi picchi di domanda.

La comunità automobilistica spera che eventuali nuovi incentivi siano annunciati con chiarezza e tempestività, evitando periodi di incertezza che danneggiano sia i consumatori che l’industria stessa. L’obiettivo auspicato è quello di garantire una stabilità nel sostegno alle tecnologie ecologiche nel lungo periodo, anziché ricorrere a interventi sporadici e imprevedibili.

Il settore automobilistico in costante aggiornamento

L’apertura del Ministro Giorgetti a nuovi aiuti per le auto elettriche rappresenta un segnale positivo per il settore, se gestita in modo efficace e strategico. Resta ora da vedere come il governo pianificherà e implementerà queste misure per promuovere una mobilità più sostenibile nel contesto automobilistico italiano.