TIM e Vodafone, offerte giugno 2024: le Power sfidano le Silver fino a 300GB

Continuano a destare tanto interesse i classici gestori di telefonia mobile. Sono TIM e Vodafone quelli più in auge in questo momento in quanto le loro offerte sono quelle più piene di qualità. Contrariamente al passato, i due gestori hanno optato anche per un abbassamento dei prezzi e lo si può vedere senza problemi.

Al momento sia dall’uno che dall’altro lato sono disponibili più soluzioni mobili, tutte piene di giga e con prezzi accessibili. Non ci sono dubbi, questa volta i gestori virtuali e Iliad potranno svolgere solo la funzione di spettatori.

Offerte di TIM per giugno 2024: ecco le migliori tre della gamma Power

La prima di queste si chiama Power Special ed include al suo interno i migliori contenuti che potevate trovare oggi in giro. Tutto parte infatti con i minuti senza limiti verso tutti che chiunque desidera, 200 SMS verso tutti e si termina con 300 giga in 5G. Il prezzo equivale ad una somma di soli 9,99 € al mese.

Power Iron invece si chiama la seconda offerta, quella che gli utenti sottoscrivono con un costo ancora inferiore. TIM al suo interno dispone infatti gli stessi minuti e messaggi dell’offerta vista in precedenza ma con 150 giga in 4G. Tutto ciò porta il costo a fissarsi a 6,99 € al mese.

Il discorso termina con la Power Supreme Easy. Questa, che ha un costo mensile di 7,99 €, è praticamente uguale all’offerta già vista qui in alto ma con 200 giga in 4G.

Offerte Vodafone giugno: ecco le nuove Silver, le promo sono due

La prima delle due Silver in questione costa solo 7,99 € al mese e permette di avere mensilmente minuti senza limiti verso tutti, 200 messaggi verso tutti e 100 giga in 4G.

La seconda offerta è leggermente migliore siccome garantisce 150 giga in 4G, tenendo sempre attivi minuti illimitati e 200 SMS. Il prezzo però in questo caso aumenta a 9,99 € al mese.