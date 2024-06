WhatsApp: come risultare invisibili e mai online, il trucco gratis

Al giorno d’oggi è impossibile non utilizzare delle applicazioni fondamentali per gli smartphone, le quali sono diventate parte integrante della vita delle persone. Gli utenti sono ormai 2,5 miliardi e fanno tutti parte della stessa bandiera: si tratta di quella di WhatsApp.

Si sono aggiunte tante soluzioni interessanti, come la forte attività contro le truffe e per salvaguardare la privacy degli utenti. Il pugno duro di WhatsApp si è visto e non solo su questi aspetti, anche sullo spionaggio. Tornando alla privacy però la celebre applicazione ha deciso ormai anni fa di applicare un protocollo ben preciso. Tutti sanno infatti che su WhatsApp si può omettere il proprio ultimo accesso e anche lo stato “online“. Da qui ovviamente deriva che anche l’utente che opta per queste soluzioni non potrà vedere le stesse informazioni su altri profili.

Il discorso è semplice: “Tu non mostri la tua attività su WhatsApp e pertanto non puoi vedere quella degli altri“. Come bisogna fare per eludere tutte queste norme introdotte da WhatsApp? Una soluzione c’è ed è anche gratuita, ma bisogna scaricare un’applicazione di terze parti per far sì che tutto abbia luogo.

WhatsApp: così potete nascondere le vostre informazioni guardando quelle degli altri

Oggi bisogna andare oltre l’ostacolo per riuscire ad ottenere ciò che si desidera e lo stesso vale per WhatsApp. Secondo quanto riportato sono sempre di più le persone che hanno deciso di scaricare dal web delle applicazioni di terze parti. Queste sono estremamente funzionali alla piattaforma di messaggistica, in quanto riescono ad eludere alcune delle sue funzionalità.

Il nome di oggi è Unseen, piattaforma gratuita e legale che permette di essere invisibili. Usando questa soluzione, gli utenti potranno intercettare i messaggi che arrivano su WhatsApp leggendoli fuori dall’applicazione. Fatto questo, non ci sarà alcun problema: l’ultimo accesso su WhatsApp resterà invariato e non si risulterà mai online.