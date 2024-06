Bill Gates: arriva nel 2025 l'autobiografia, racconterà la sua storia

In tanti ci hanno sperato nel corso degli anni e a quanto pare tutto sta per realizzarsi: Bill Gates concederà al mondo un resoconto sul suo passato, sulla sua vita e sulla sua grandezza.

Il co-fondatore del colosso Microsoft rilascerà infatti un’autobiografia che si occuperà di ripercorrere passo passo la storia della sua vita a partire da quando era bambino fino ad arrivare alla fondazione dell’azienda di Redmond nel 1975.

Bill Gates: arriva il suo libro, racconterà della sua vita e dei suoi successi

La conferma è arrivata da parte del magnate che ha ufficializzato il tutto con un post direttamente sul suo blog. Qui spiega tutto per filo e per segno, raccontando su cosa verterà il libro:

“Sono sotto i riflettori da quando avevo vent’anni, ma molto della mia vita precedente è poco conosciuto. […] Nel libro racconto alcune delle esperienze più difficili della mia giovinezza, come il sentirmi un emarginato da bambino, i conflitti con i miei genitori durante l’adolescenza ribelle, affrontare la perdita improvvisa di una persona cara e il rischio di essere espulso dal college“.

Non mancheranno diversi riferimenti storici che hanno portato Bill Gates a prendere delle decisioni importanti. Ovviamente l’obiettivo di questo libro è quello di far capire alle persone chi è stato Bill Gates e quali sono gli eventi che lo hanno condotto a diventare il vero colosso di cui si parla oggi. Contrariamente a quanto le persone pensano, sebbene oggi non faccia più parte del consiglio d’amministrazione di Microsoft, Bill Gates resta comunque una personalità molto influente. In giro si dice infatti che il suo pensiero valga ancora tanto.

Potrebbe quindi trattarsi di un libro molto atteso, probabilmente tra quelli più interessanti degli ultimi anni. L’uscita del libro è al momento programmata per il prossimo 4 febbraio 2025 ed è già in preordine in diversi paesi del mondo.