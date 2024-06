TIM: queste 3 offerte non hanno eguali, ecco fino a 300 GB in 5G

Anche oggi TIM influisce tantissimo sul mondo della telefonia mettendo a repentaglio il dominio degli altri gestori. Le sue offerte sono di gran lunga le migliori siccome fanno capo alla famosissima gamma Power.

TIM, le migliori offerte del momento si chiamano Power: ecco cosa includono al loro interno

Di dubbi ce ne sono ancora meno questa volta che TIM ha deciso di ripristinare le sue offerte migliori, quelle viste a fine 2023. Tornano quindi ancora una volta le tanto amate Power, offerte che hanno davvero tutto al loro interno e che costano pochissimo mensilmente. Basta infatti partire da un prezzo minimo che equivale a soli 6,99 € per avere già qualcosa di estremamente vantaggioso.

Questo “qualcosa” consiste nella Power Iron, un’offerta che il gestore rende disponibile con un quantitativo di minuti senza limiti, 200 SMS e con 150 giga in 4G. Questo però è solo l’assaggio, in quanto le offerte che vengono dopo sono ancora migliori.

Segue infatti in casa TIM la nuova Power Supreme Easy, una soluzione mobile che include internamente minuti senza limiti, 200 messaggi e 200 giga in 4G per un prezzo di soli 7,99 € al mese.

È l’ultima delle tre offerte quella migliore e su questo non c’è ombra di dubbio. Si tratta della Power Special, una vera garanzia per chi vuole tanti contenuti in quanto offre minuti senza limiti, 200 SMS verso tutti ma soprattutto 300 giga in rete 5G. Il prezzo mensile equivale a 9,99 € al mese.

Chi vuole scegliere TIM, deve sapere che questa volta c’è un’ulteriore promozione all’interno di questo trittico di offerte. Basta infatti avere a disposizione una di queste soluzioni per poter godere di un mese totalmente gratuito. Esatto: la prima mensilità non andrà pagata e si pagherà a partire dalla terza in poi.

Queste offerte possono essere scelte solo ed unicamente da alcuni gestori siccome TIM ha deciso di destinarle a chi viene da Iliad e dai gestori virtuali.