Quanti di voi hanno sempre desiderato avere uno smartwatch, ma non hanno il denaro necessario per l’acquisto di un modello top di gamma? ebbene su Amazon si possono trovare innumerevoli occasioni che permettono di ridurre fortemente la spesa da sostenere, così da riuscire ad arrivare ad un rapporto qualità/prezzo decisamente favorevole.

Il prodotto di cui vi parliamo non viene in nessun modo commercializzato da marchi importanti, precisamente l’azienda produttrice è una quasi sconosciuta Haulvean, ma allo stesso tempo riesce a mettere nelle mani dei consumatori una soluzione più che bilanciata. Trattasi di uno smartwatch da 1,85 pollici di diagonale, con display a colori completamente touchscreen, che presenta sul lato destro il pulsante di controllo per raggiungere determinate funzioni aggiuntive.

Smartwatch a 18 euro: un prezzo incredibile su Amazon

Il prezzo di vendita di questo smartwatch è davvero uno dei più bassi che abbiamo effettivamente mai visto, poiché a conti fatti si parte da 49,99 euro di spesa, cifra scontata di base del 28% da Amazon, sino ad arrivare a 36,09 euro. A questo punto entra in gioco il coupon del 50%, che l’utente deve necessariamente applicare in pagina, sino ad una spesa finale di soli 18 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il prodotto, al netto delle specifiche tecniche che vi abbiamo elencato nei paragrafi precedenti, risulta essere caratterizzato dalla presenza di oltre 100 modalità sportive tra cui è possibile scegliere, con certificazione IP67 per la piena resistenza all’acqua (meglio definita impermeabilità), con inoltre alcune piccole chicche da non perdere: come misurazione della percentuale di ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno, contapassi e cardiofrequenzimetro, ma anche piena compatibilità con tutti gli smartphone con sistema operativo Android e iOS, al pieno delle sue funzioni.